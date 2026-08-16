Calcinado totalmente un autobús con 63 pasajeros en Piñor (Ourense) sin daños personales

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Santiago de Compostela, 16 ago (EFE).- Un autobús que llevaba 63 pasajeros ha quedado totalmente calcinado esta tarde en la carretera AG-53, a la altura del municipio ourensano de Piñor de Cea, sin que haya que lamentar ningún daño personal, según ha informado la Guardia Civil de Ourense.

El suceso se produjo a las 17:55 horas de esta domingo en el kilómetro 73 de la citada vía de alta capacidad y aún no se ha ofrecido información sobre las causas del siniestro, que ha obligado a cortar la circulación en sentido Ourense desde el kilómetro 65.

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El vehículo resultó quemado en su totalidad por el fuego que se trasladó a una masa forestal cercana, sobre la que están actuando los Bomberos.

Al lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico y también se ha avisado al Centro Operativo de Tráfico de Pontevedra para las labores de apoyo. EFE

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