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Al menos cinco fallecidos en varios accidentes de tráfico este fin de semana

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Madrid, 16 ago (EFE).- Al menos cinco personas, una de ellas motorista, han perdido la vida en varios accidentes mortales registrados en las carreteras este fin de semana, según informan a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

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Además, en esos siniestros también han resultado heridas otras 13 personas.

El viernes, desde las 15:00 horas, tuvieron lugar dos accidentes, con dos fallecidos y tres heridos.

Uno de ellos fue en la N-601, en la provincia de Segovia, que dejó un muerto y dos heridos leves; y el otro en Paterna de Rivera, en Cádiz, con un fallecido y un herido leve.

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Mientras, el sábado murió un motorista en Toledo y hoy, domingo, hasta las 20:00 horas se han contabilizado dos siniestros en Badajoz y Guadalajara, con dos fallecidos y diez heridos.

El de Badajoz se ha producido por una colisión múltiple con tres vehículos implicados en la carretera N-523, que une Cáceres y Badajoz, a la altura de Génova. Un joven ha fallecido y otros cinco hombres han resultado heridos.

El fin de semana pasado fue el más "trágico" en mortalidad en lo que va de año, con 19 personas fallecidas en 16 accidentes en la carretera, la cifra más alta en estos periodos desde noviembre de 2024, según informó la DGT.EFE

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