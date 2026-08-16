35-39. El Barça empieza la pretemporada ganando la Premium Cup ante el Füchse Berlín

Guardar

Los de Carlos Ortega han estado igualmente muy acertados y fluidos en el juego ofensivo y han cerrado la primera mitad con un 17-24 en el marcador, gracias también a la gran actuación bajo palos del recién llegado Sergey Hernández, con ocho paradas.

En la reanudación, con Hallgrímsson en la portería, el Barça ha mantenido la renta en los primeros quince minutos. Pero el Füchse Berlin ha aprovechando un bajón físico del cuadro catalán, ha recortado distancias y se ha colocado a tres tantos.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, el Barça se ha mantenido siempre por encima en el electrónico, no ha visto peligrar la victoria en ningún momentos y ha cerrado el partido con el definitivo 35-39.

- Ficha técnica:

35 - Füchse Berlin: Ludwig; Palicka (-), Darj (1), Prantner (3), Simak (2), Ariño (2), Grondahl (7), Gidsel (14) -siete inicial- Freihöfer (2), Pichiri (-), Langhoff (3), Kusche (1), West (-), Teigum (-) y Marsenić (-).

PUBLICIDAD

39 - Barça: Sergey Hernández; Aleix (3), Dika Mem (4), Fàbregas (5), Carlsbogard (1), Frade (4), Dani Fernández (4) -siete inicial-, Halgrimsson (p.s.), Smárason (2), Cikusa (3), N'Guessan (4), Ian Barrufet (3), Janc (3), Seif El-Deraa (2), San Felipe (-), Oscar Grau (1) y Marc Navarro (-). EFE