1-1. Abel Ruiz salva un punto para el Girona en el regreso a LaLiga Hypermotion

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Girona, 16 ago (EFE).- El Girona salvó un punto en el partido del regreso a LaLiga Hypermotion con un gol de Abel Ruiz en el minuto 90, este domingo contra el Leganés en Montilivi (1-1).

El equipo de Rubén Albés se adelantó con un gran gol de Naim García y acarició una valiosa muy valiosa, pero el conjunto de Quique Álvarez había sido superior en juego y en ocasiones y conquistó el premio en los últimos suspiros.

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El tanto de Abel Ruiz da aire a un equipo que hace apenas dos temporadas saboreaba la Liga de Campeones y que ha llegado al inicio del curso con dudas porque la plantilla está a medio hacer.

El Girona afrontó el encuentro inaugural con apenas tres defensas del primer equipo y sólo una incorporación en el once titular (Iván Morante) por las siete del Leganés.

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Los rojiblancos avisaron con una remate de Bryan Gil a centro de Àlex Moreno y a los siete minutos lograron el 1-0 por obra de Arnau Martínez, pero fue anulado por un ajustado fuera de juego.

El Girona, ambicioso, jugaba con verticalidad e intensidad, contra un Leganés sin continuidad ni peligro. Los pepineros se estrellaban en el joven defensa Junior Holmes, debutante a los 17 años.

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La ocasión más clara de la primera mitad llegó después de la media hora: Àlex Moreno, muy activo, centró al corazón del área, pero el remate forzado de Bryan Gil se fue cerca del palo derecho.

Los locales transmitían fiabilidad y solidez atrás y dominaban la pelota (65% de posesión al descanso), pero sufrían la falta de pólvora adelante, su gran asignatura pendiente de los dos últimos años.

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El Leganés marcó el 0-1 en su primera ocasión de todo el partido, con un potente disparo desde muy lejos que sorprendió a Paulo Gazzaniga, muy discutido por la afición de Montilivi.

El Girona contestó bien después del golpe y siguió buscando la portería contraria. Volvió a acercarse al gol a cargo de Bryan Gil y Junior y antes de la hora de juego ya salió Abel Ruiz.

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Los locales asediaban a los visitantes y Albés hizo un triple cambio para recuperar la compostura. Justo después el palo salvó al Girona del 0-2 y evitó la sentencia, en un chut lejano de Álvaro Tejero.

Quique Álvarez respondió con la entrada de tres delanteros: Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del Girona, de vuelta después de su cesión al Galatasaray, Jastin García y Cristhian Stuani.

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El veterano portero Raúl Fernández frustró dos disparos de Asprilla con dos grandes paradas, pero el equipo catalán consiguió el empate por mediación de Abel Ruiz en una jugada embarullada. EFE

- Ficha técnica

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Junior (Izan, min. 81), Àlex Moreno; Iván Martín (Abel Ruiz, min. 58), Fran Beltrán, Morante; Bryan (Asprilla, min. 68), Dawda (Jastin, min. 68) y Minsu (Stuani, min. 68).

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1 - Leganés: Raúl Fernández; Naim, Lalo, Ignasi Miquel, Marvel, Álvaro Tejero (Dani Rodríguez, min. 68); Kechta (Unai, min. 61), Zico, Atienza (Pulido, min. 85), Gharbi (Rubén Peña, min. 61); y Soko (Álex Millán, min. 61).

Goles: 0-1, min. 48: Naim. 1-1, min. 90: Abel Ruiz.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (comité navarro). Amonestó a los locales Minsu (min. 40) y Fran Beltrán (min. 65) y a los visitantes Marvel (min. 43), Ignasi Miquel (min. 87) y Pulido (min. 90+5).

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Incidencias: Partido de la jornada 1 de LaLiga Hypermotion disputado ante 10.689 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona. EFE

asm/arh