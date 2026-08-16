Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

1-1. Abel Ruiz salva un punto para el Girona en el regreso a LaLiga Hypermotion

Guardar

Girona, 16 ago (EFE).- El Girona salvó un punto en el partido del regreso a LaLiga Hypermotion con un gol de Abel Ruiz en el minuto 90, este domingo contra el Leganés en Montilivi (1-1).

El equipo de Rubén Albés se adelantó con un gran gol de Naim García y acarició una valiosa muy valiosa, pero el conjunto de Quique Álvarez había sido superior en juego y en ocasiones y conquistó el premio en los últimos suspiros.

PUBLICIDAD

El tanto de Abel Ruiz da aire a un equipo que hace apenas dos temporadas saboreaba la Liga de Campeones y que ha llegado al inicio del curso con dudas porque la plantilla está a medio hacer.

El Girona afrontó el encuentro inaugural con apenas tres defensas del primer equipo y sólo una incorporación en el once titular (Iván Morante) por las siete del Leganés.

PUBLICIDAD

Los rojiblancos avisaron con una remate de Bryan Gil a centro de Àlex Moreno y a los siete minutos lograron el 1-0 por obra de Arnau Martínez, pero fue anulado por un ajustado fuera de juego.

El Girona, ambicioso, jugaba con verticalidad e intensidad, contra un Leganés sin continuidad ni peligro. Los pepineros se estrellaban en el joven defensa Junior Holmes, debutante a los 17 años.

La ocasión más clara de la primera mitad llegó después de la media hora: Àlex Moreno, muy activo, centró al corazón del área, pero el remate forzado de Bryan Gil se fue cerca del palo derecho.

Los locales transmitían fiabilidad y solidez atrás y dominaban la pelota (65% de posesión al descanso), pero sufrían la falta de pólvora adelante, su gran asignatura pendiente de los dos últimos años.

El Leganés marcó el 0-1 en su primera ocasión de todo el partido, con un potente disparo desde muy lejos que sorprendió a Paulo Gazzaniga, muy discutido por la afición de Montilivi.

El Girona contestó bien después del golpe y siguió buscando la portería contraria. Volvió a acercarse al gol a cargo de Bryan Gil y Junior y antes de la hora de juego ya salió Abel Ruiz.

Los locales asediaban a los visitantes y Albés hizo un triple cambio para recuperar la compostura. Justo después el palo salvó al Girona del 0-2 y evitó la sentencia, en un chut lejano de Álvaro Tejero.

Quique Álvarez respondió con la entrada de tres delanteros: Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del Girona, de vuelta después de su cesión al Galatasaray, Jastin García y Cristhian Stuani.

El veterano portero Raúl Fernández frustró dos disparos de Asprilla con dos grandes paradas, pero el equipo catalán consiguió el empate por mediación de Abel Ruiz en una jugada embarullada. EFE

- Ficha técnica

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Junior (Izan, min. 81), Àlex Moreno; Iván Martín (Abel Ruiz, min. 58), Fran Beltrán, Morante; Bryan (Asprilla, min. 68), Dawda (Jastin, min. 68) y Minsu (Stuani, min. 68).

1 - Leganés: Raúl Fernández; Naim, Lalo, Ignasi Miquel, Marvel, Álvaro Tejero (Dani Rodríguez, min. 68); Kechta (Unai, min. 61), Zico, Atienza (Pulido, min. 85), Gharbi (Rubén Peña, min. 61); y Soko (Álex Millán, min. 61).

Goles: 0-1, min. 48: Naim. 1-1, min. 90: Abel Ruiz.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (comité navarro). Amonestó a los locales Minsu (min. 40) y Fran Beltrán (min. 65) y a los visitantes Marvel (min. 43), Ignasi Miquel (min. 87) y Pulido (min. 90+5).

Incidencias: Partido de la jornada 1 de LaLiga Hypermotion disputado ante 10.689 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona. EFE

asm/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Ulrich Siegmund, al que ‘Der Spiegel’ ha apodado el “hombre más peligroso de Alemania”, parte como favorito para las elecciones de Sajonia-Anhalt y puede convertirse en el primer ministro-presidente de la formación ultra

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

El famoso cocinero, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato de pasta diferente pero muy rico

El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para mantener estas plantas sanas y cómo prevenir una de sus principales plagas

Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos

Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

El asentamiento ha pasado de contar con apenas 14 o 15 refugios a superar las 80 construcciones en una semana, después de que la falta de espacio en el CETI obligara a cientos de personas a permanecer en la playa

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa