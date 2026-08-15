Migraciones desplaza a Ceuta un equipo para acelerar los centros provisionales de acogida

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Ceuta, 15 ago (EFE).- Un amplio equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se desplazará en los próximos días a Ceuta para abordar con carácter urgente la puesta en marcha de varios centros provisionales de acogida destinados a los miles de migrantes que todavía permanecen dispersos por la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

La llegada de este dispositivo del ministerio, que acompañará a su titular, Elma Saiz, en su visita a Ceuta el próximo lunes, tendrá como uno de sus principales objetivos analizar sobre el terreno los distintos emplazamientos que se barajan para habilitar estos recursos y determinar cuáles pueden acondicionarse con mayor rapidez.

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La intención del Gobierno es comenzar a poner en funcionamiento de forma escalonada varios dispositivos con el objetivo de que al menos dos de ellos, con capacidad conjunta próxima al millar de personas, puedan estar operativos durante la próxima semana, entre los días 17 y 23 de agosto.

La búsqueda de espacios se ha convertido en uno de los principales obstáculos para las administraciones debido tanto a las reducidas dimensiones de Ceuta, con unos 19 kilómetros cuadrados, como al rechazo que están generando entre los vecinos las posibles ubicaciones.

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Entre las alternativas que se encuentran sobre la mesa figura la pista deportiva del Acuartelamiento Montesa número 3, así como la explanada donde se encontraba la antigua fábrica de guano, entre Benítez y Calamocarro, aunque necesitaría una actuación de acondicionamiento de cierta envergadura que podría ejecutarse a través de Tragsa, con mayor rapidez, o mediante contratos puntuales con entidades sociales de la ciudad.

Otra de las posibilidades en estudio es la zona portuaria donde antiguamente se ubicaban los chalets de la autoridad portuaria, si bien tampoco está exenta de oposición ya que residentes y comerciantes del entorno han expresado su malestar por la presencia diaria de numerosos migrantes en la zona y consideran que la instalación de un nuevo recurso agravaría la situación.

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Fuentes conocedoras de las alternativas que se están estudiando coinciden en señalar que una de las opciones que permitiría dar una respuesta más amplia serían las naves del Tarajal, aunque su utilización exigiría alcanzar acuerdos de arrendamiento con sus propietarios y acometer previamente una adaptación de los espacios para dotarlos de los servicios básicos necesarios para la atención y permanencia de las personas acogidas.

Precisamente una de las cuestiones que está complicando la respuesta no es únicamente localizar superficies disponibles, sino convertirlas en espacios capaces de funcionar como centros de acogida ya que deberán disponer de servicios básicos, zonas de atención y unas condiciones mínimas para que las personas puedan permanecer allí mientras se resuelve su situación administrativa.

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La previsión es que estos centros temporales se habiliten en distintos puntos de la ciudad y con capacidades diferentes, descartándose por razones de espacio y operatividad la creación de un único macrocentro que pueda concentrar a todos los migrantes.

A los primeros dispositivos se añadirá alguno más y está previsto que a finales de agosto pueda entrar en funcionamiento también un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) destinado a la recepción inicial, identificación, asistencia y tramitación de las personas que llegan irregularmente a territorio español.

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La urgencia deriva de la situación que todavía vive Ceuta, ya que las estimaciones sitúan entre 5.000 y 8.000 las personas que continúan dispersas por distintos puntos de la ciudad después de la entrada masiva del 30 de julio, durante la que, según las cifras manejadas por el Gobierno, accedieron más de 80.000 personas.EFE

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