Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos

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Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Marruecos expulsó hoy a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos. EFE

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