Vox celebra la prórroga de Almaraz: "Es clave para el futuro energético de España"

Guardar

Madrid, 14 ago (EFE).- El diputado de Vox José María Figaredo ha celebrado este viernes la decisión del Gobierno de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, al considerar que supone "un éxito tremendo para toda España" y que es "clave para el futuro energético" del país.

Figaredo ha reaccionado así, en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado por renovación de la autorización para explotar la central de Almaraz (Cáceres), que ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

PUBLICIDAD

La medida permitirá que las dos unidades de la central nuclear funcionen hasta el hasta el 8 de junio de 2030 frente a los cierres previstos y se produce después del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideró favorable la renovación.

El diputado ha recordado que Vox lleva muchísimos años "peleando" para que fuera así, presentando iniciativas parlamentarias para "presionar" al Ejecutivo, también desde el Gobierno de Extremadura, del que forman parte.

PUBLICIDAD

"Hemos presionado muchísimo. De hecho, hemos logrado introducir en los pactos de Gobierno una supresión de los impuestos autonómicos fundamental para la supervivencia de la central", ha señalado.

Figaredo ha defendido que las centrales nucleares son fundamentales para la actividad industrial y para la seguridad energética de España.

Por último, ha pedido también extender esta medida a otras centrales que siguen con un calendario de cierre. EFE