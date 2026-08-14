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Patryk Wasiak (Ademar): "Es el momento de mostrar el nivel de un veterano"

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Fernando Pérez Soto

León, 14 ago (EFE).- El lateral internacional polaco de 21 años del Abanca Ademar, Patryk Wasiak, ha reconocido en entrevista con EFE que debe dar "un paso adelante" en la que será su cuarta temporada en el equipo leonés "porque es el momento de demostrar el nivel de un jugador veterano".

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Para el lateral zurdo, que llegó a la disciplina ademarista como una promesa del balonmano en su país procedente de la cantera del Kielce, entonces dirigido por Talant Dujshebaev, las tres campañas anteriores le han servido para lograr "la necesaria adaptación, tanto a nuevo país, nuevo club pero, sobre todo, al balonmano profesional", explica.

Su aportación ha ido ganando protagonismo progresivamente, sobre todo en el apartado realizador que, según reconoce, sigue siendo "una de las deudas pendientes que hay que corregir".

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De los 36 goles anotados en su debut en la Liga ASOBAL, pasó a los 43 la siguiente campaña, dando un salto cualitativo la pasada en la que anotó 68, siendo una de las referencias ofensivas del equipo.

"Tengo que asumir más responsabilidad una vez que he aprendido a leer mejor el juego del balonmano en España e intentar ser un jugador más determinante en el equipo y en la liga", afirma el jugador, que estuvo próximo a abandonar la disciplina de Ademar pero que, finalmente, se decantó por su renovación por una temporada más con una segunda opcional por parte del club.

"Ya he dejado atrás el papel de novato y tengo que soltarme más en ataque y el Ademar, por su estilo y la apuesta que hace por la juventud, es el lugar ideal para seguir creciendo y convertirme en un jugador más adulto", recalca.

La pasada temporada, primero a las órdenes de Dani Gordo hasta su dimisión y, posteriormente, con Luis Puertas, quien continúa como entrenador, Wasiak empezó a convertirse en una mayor amenaza ofensiva ademarista, muy eficaz en la transformación de penas máximas como alternativa al máximo goleador del campeonato, el extremo leonés Gonzalo Pérez Arce.

De cara a la próxima campaña el joven lateral polaco marca como objetivo para el equipo "volver a Europa, porque es una necesidad para un club como Ademar después de quedar fuera este año", insiste.

"Estamos acostumbrados a un calendario exigente y podemos afrontarlo, pero es cierto que, con una plantilla que es principio es más corta -16 jugadores- es más fácil poner sólo el foco en la liga", resume. EFE

fps/pcr/cmm

(foto)

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