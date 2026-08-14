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Municipios en áreas de centrales nucleares celebran la prórroga de la central de Almaraz

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Guadalajara, 14 ago (EFE).- La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (Amac) ha recibido "con gran satisfacción" la decisión del Gobierno de España de prorrogar los dos reactores de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que seguirán operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030.

Según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central tras comprobar que es "segura" para las personas, no compromete la "seguridad de suministro" y no tiene "coste" para el ciudadano.

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El presidente de Amac y alcalde de Yebra (Guadalajara), Juan Pedro Sánchez, ha valorado en un comunicado que "no había ninguna duda de que Almaraz está en disposición de continuar operando con total garantía para la población del entorno y sin riesgo alguno para los vecinos" y ha subrayado que la decisión del Ejecutivo es "una gran alegría".

"Es fruto del trabajo, el compromiso y la perseverancia de muchas personas e instituciones que, durante todo este tiempo, han defendido con rigor la continuidad de la central y su importancia para nuestros municipios y para el conjunto de España", ha señalado.

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El presidente de Amac ha afirmado que esta decisión "abre la vía a aplicar la misma medida a otras plantas nucleares españolas" y ha indicado que la postura de la asociación es "en defensa de la extensión de la vida de las centrales nucleares".

En este sentido, ha considerado que la prórroga de Almaraz "es también buena para el conjunto del país, ya que garantiza el suministro energético a futuro". EFE

brl/pac/cc

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