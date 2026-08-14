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Los médicos exigen a Sanidad su implicación directa en la situación sanitaria de Ceuta

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido al Ministerio de Sanidad que se implique de forma "directa, inmediata y sobre el terreno" en la situación sanitaria de Ceuta y ha considerado insuficiente la respuesta de la ministra, Mónica García, a las denuncias de los facultativos.

En un comunicado, CESM recuerda que la sanidad pública de Ceuta depende del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente directamente del Ministerio, por lo que considera que Sanidad debe asumir su responsabilidad ante los problemas denunciados por los profesionales.

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La confederación subraya que estos problemas no han surgido con la reciente crisis migratoria y asegura que lleva años alertando de la falta de profesionales, las dificultades para cubrir determinadas plazas, la presión asistencial y las condiciones en las que trabajan los médicos, "sin que hasta ahora -advierte- se haya producido una respuesta suficiente por parte del Ministerio de Sanidad".

Por ello, critica que la respuesta de la ministra sobre la situación se haya centrado, en su opinión, en las cifras de actividad, las inversiones y la evolución de las plantillas sin responder, a su juicio, al fondo de las quejas de los profesionales por la presión asistencial de las últimas semanas.

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Recuerda además que el Ministerio reconoció que fue necesario activar un dispositivo especial y reforzar los servicios de Ingesa con más de 60 profesionales, lo que, según la organización, demuestra que la situación fue extraordinaria.

También rechaza que se califique de "alarmistas" a quienes han trasladado las dificultades para prestar asistencia sanitaria y mantiene que advertir de los problemas, reclamar recursos y defender a pacientes y profesionales "no es alarmismo sino responsabilidad".

CESM reclama a la ministra que visite los centros sanitarios de Ceuta, hable directamente con los médicos de Urgencias y Atención Primaria y conozca las condiciones en las que se está prestando la asistencia.

Le pide también que visite Ceuta, no en las próximas semanas, como ha anunciado porque "llegará tarde", sino "mientras la situación en la ciudad sigue siendo objeto de preocupación". "No -ha apostillado- cuando las circunstancias mejoren y sirva únicamente para la foto ante un problema ya solventado por el esfuerzo de los profesionales".

"Ceuta no necesita que su situación sanitaria sea explicada desde Madrid", sostiene CESM, que pide al Ministerio que contraste la información de los responsables de INGESA con la trasladada por los profesionales y sus representantes. EFE

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