La prórroga de Almaraz se otorga porque es "segura" y no tiene "coste" para el ciudadano

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Madrid, 14 ago (EFE).- La prórroga de la autorización por parte del Gobierno para explotar la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030 se ha otorgado tras comprobar que es "segura" para las personas, no compromete la "seguridad de suministro" y no tiene "coste" para el ciudadano.

Así lo han indicado este viernes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico (Miteco) después de que la renovación del permiso para ampliar la vida útil de la central extremeña fuera hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Las citadas fuentes argumentan que el Ejecutivo mantiene "exactamente la misma posición que ha defendido siempre", que sostiene que la extensión, "acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas".

La primera condición, detallan, es que "sea segura para las personas" y, en este sentido, señalan que el Consejo de Seguridad Nuclear "ha constatado el correcto funcionamiento de la central, el nivel adecuado de seguridad radiológica, e impuesto condicionantes técnicos".

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La segunda es que la prórroga "no compromete la seguridad de suministro" y, en tercer lugar, que "no tiene coste para los ciudadanos", porque, arguyen, "aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas, explican.

La decisión se produce "ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania", según explican las fuentes.

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"Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever", observan.

Asimismo, "la volatilidad y la incertidumbre son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses" y que en el contexto actual, "la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente".

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Esas fuentes ministeriales insisten en que la apuesta del Gobierno por las renovables "permanece intacta" y recalcan que "han mejorado la competitividad de España, han contribuido a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios de los combustibles fósiles y están generando crecimiento económico y atrayendo nuevos proyectos industriales".

Sobre el cierre de Almaraz en 2030, "no compromete el objetivo de penetración de las energías renovables" y consideran que su impacto será "muy limitado", aseguran.

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Además, según esto, la extensión limitada de la central "se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035". EFE