La Guardia Civil interviene más de una tonelada de hachís en la costa de Algeciras

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Algeciras (Cádiz), 14 ago (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 1.138 kilogramos de hachís y una embarcación recreativa utilizada para el transporte de la droga en una actuación desarrollada durante la madrugada de este viernes en la zona de Cala Arenas, en Algeciras.

Según ha explicado el instituto armado en una nota, los hechos tuvieron lugar cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia detectó una embarcación recreativa aproximándose a la citada zona costera. Tras la detección, se activó el correspondiente dispositivo del Servicio Marítimo Provincial (SMP) con base en Algeciras y se inició el seguimiento de la embarcación sospechosa.

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Durante la actuación, al verse perseguidos por la Guardia Civil, los ocupantes de la recreativa abandonaron la embarcación en la costa y emprendieron la huida campo a través, uniéndose a un grupo de personas que se encontraba esperando en la zona con la finalidad de llevar a cabo el alijo de droga.

Como resultado de la operación, los agentes han conseguido la aprehensión de 29 bultos, entre fardos y sacos de hachís, con un peso de 1.138 kilogramos, así como la intervención de la embarcación empleada para el transporte de la droga.

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La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para la localización e identificación de las personas implicadas en estos hechos, continuando las investigaciones para el total esclarecimiento de la actuación y la depuración de las correspondientes responsabilidades penales. EFE

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