La Federación pide que España tenga un ‘major’ en Premier Padel para reconocer su peso

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Madrid, 14 ago (EFE).- El presidente de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, considera justificado que España y, en concreto, Madrid, albergue uno de los torneos grandes del circuito de Premier Padel, el más prestigioso del mundo, al ser el país con mayor número de jugadores, clubes, licencias federativas y pistas.

En una entrevista con EFE, Rodríguez Piris afirmó que España es “el mejor país del mundo en pádel”, por lo que sería preciso que este peso se correspondiera con la organización de uno de los torneos de más categoría.

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De las 24 pruebas que componen el calendario de Premier Padel este año, seis se disputan en España, por lo que es el país con mayor número de citas.

Barcelona pone el broche a la temporada en diciembre con las finales y a lo largo del curso se celebran los torneos P1 -la categoría inferior al ‘major’- de Madrid, Valencia y Málaga- y los P2 de Gijón y Valladolid.

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Los cuatro grandes que hay en la actualidad tienen como sede París, Roma, Acapulco (México) y Doha (Catar), si bien este año se ha trasladado a Kuwait por la situación geopolítica.

“España, por todo el trabajo que lleva realizado, lo que ha dado al pádel mundial, creo que se merece ese ‘major’ (…) Es justo”, remarcó Rodríguez Piris, quien concretó que Madrid es la ciudad idónea para albergar un torneo del circuito de la máxima categoría al tener “la capacidad institucional y económica” necesarias para organizar una competición de esas características.

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Tras los torneos de Valencia, Valladolid y Málaga, la siguiente cita será el P1 de Madrid del 1 al 6 de septiembre en el Movistar Arena, prueba que cumple su quinta edición.

Rodríguez Piris se congratuló del estado de salud del pádel en España, que en 2025 registró 117.500 fichas federativas, con un crecimiento del 7,5 por ciento, lo que le sitúa en el séptima posición en la lista por detrás del fútbol, el baloncesto, la caza, el golf, la montaña y escalada y el voleibol.

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Según el presidente de la FEP, si fuese obligatorio tener licencia deportiva, como ocurre con la caza y el golf, el pádel podría alcanzar entre cuatro y cinco millones de licencias.

Rodríguez Piris, al frente de la federación desde finales de 2025, señaló que su reto es alcanzar las 125.000 fichas, por lo que se marcó como reto buscar vías que animen a que los aficionados al deporte de la pala se federen.

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En índice de práctica, el máximo responsable de la FEP valoró que sea un deporte que involucra a gente de todas las edades y con distintos niveles físicos, al margen de su aspecto social.

También destacó como un “hito muy importante” para el pádel su estreno en los Juegos Mediterráneos, cuya vigésima edición se disputará del 21 de agosto al 3 de septiembre en Taranto (Italia), con la participación de 4500 deportistas de 26 países.

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De ellos, 88 competidores de 18 naciones marcarán el debut de este deporte en esta competición continental, según las cifras oficiales de la Federación Internacional de Pádel (IPF, por sus siglas en inglés).

“Creo que nos encontramos en el camino hacia ese objetivo que todos ansiamos, que el pádel sea deporte olímpico”, señaló el presidente de la FEP, quien recordó que la Federación Internacional trabaja para lograr su inclusión en el programa olímpico. EFE

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