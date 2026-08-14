La Audiencia Nacional suspende dos multas a Uber de 1,3 millones por el IVA de 2016-2018

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar la ejecución de dos sanciones impuestas a Uber por 1,3 millones de euros por la Agencia Tributaria por las cantidades de IVA que supuestamente dejó de ingresar entre los años 2016 y 2018.

El tribunal, no obstante, le obliga a la plataforma de transportes a aportar un aval bancario, o una garantía similar, por los referidos importes más los intereses legales en el plazo de un mes, según el auto de la Sala de los Contencioso-Adminsitrativo de la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE este viernes.

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Esta medida cautelar se ha adoptado después de que Uber recurriera una resolución del Tribunal Económico-Adminsistrativo Regional de Madrid de 2023, que confirmaba las sanciones impuestas a esta compañía por la Agencia Tributaria.

Concretamente, había sido sancionado con dos multas, una por 291.786 euros por el IVA de 2016 y 2017 y 1,06 millones por el de 2018.

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El tribunal ha adoptado esta medida cautelar teniendo en cuenta el elevado importe de las sanciones y el ofrecimiento por parte de Uber de aportar una garantía suficiente para afrontar el pago en caso de que la sentencia sea firme.

Además, ha tenido en cuenta la ausencia de oposición por parte de la Abogacía del Estado, que admitía esta suspensión siempre que existiera una garantía suficiente para afrontar el pago. EFE

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