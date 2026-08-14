La ampliación de Almaraz aviva el debate sobre el cierre nuclear en España

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Madrid, 14 ago (EFE).- La decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de las dos unidades de la nuclear de Almaraz (Cáceres) modifica el calendario de cierre escalonado de los siete reactores que operan en España y pone fin al debate social y político generado en torno a esta planta, que aporta el 7 % de la electricidad anual en el país.

Los dos reactores de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para 2027 y 2028, cesarán su actividad de manera definitiva el 8 de junio de 2030, según la nueva autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que este viernes publica el BOE.

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No obstante, esta prórroga -que vuelve a poner sobre la mesa el debate político y social sobre el cierre nuclear- no altera el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear, que está fijada para 2035.

En España hay cinco nucleares en explotación con siete reactores en funcionamiento: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II y Vandellos II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara), que en conjunto producen un 20 % de la electricidad nacional.

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En 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contemplaba la clausura gradual del parque nuclear entre 2027 y 2035.

El calendario era: Almaraz I en noviembre del 2027 y Almaraz II, octubre del 2028; Ascó I, octubre del 2030; Cofrentes, noviembre del 2030; Ascó II, septiembre del 2032; Vandellòs II, febrero del 2035, y Trillo, mayo del 2035.

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El gran apagón que fundió a negro a Portugal y a España el 28 de abril de 2025 reabrió el debate sobre el cierre de las plantas nucleares, lo que provocó algunos roces entre los socios de Gobierno y el rechazo abierto de las organizaciones ecologistas.

Desde Extremadura, la mayor parte de las voces políticas, sociales y empresariales han apostado por la prórroga, incluso se llegó a formar una plataforma de apoyo a la central y se desarrollaron manifestaciones que reunieron a miles de personas reclamando que no se cerrara la planta.

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Almaraz, con una potencia instalada de 1.049,4 megavatios en su primer reactor y 1.044,5 megavatios en el segundo, emplea de manera directa e indirecta a unas 3.000 personas a las que se suman unos 1.200 trabajadores adicionales durante las paradas de recarga de combustible.

Finalmente, las propietarias de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- remitieron en octubre al Gobierno su petición formal para ampliar la vida útil de la planta extremeña hasta junio de 2030.

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Argumentaron que era esencial dado que suministra más del 7 % de la electricidad consumida en España, equivalente a 4 millones de hogares.

El 16 de julio de 2026, el Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 al constatar el correcto funcionamiento de las instalaciones y su seguridad. EFE

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