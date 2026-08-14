Jokin Aranbarri aboga por un Eibar "valiente" en Ipurua

Guardar

Eibar (Gipuzkoa), 14 ago (EFE).- El nuevo entrenador del Eibar, Jokin Aranbarri, "ilusionado" por su inminente debut en el banquillo armero, aboga por la puesta en escena de un Eibar "valiente", con las ideas claras y capaz de llevar la iniciativa ante el Tenerife, el domingo en Ipurua.

El técnico azkoitiarra calificó de "buena" la pretemporada completada por su equipo, que ha acabado invicto, con buenas sensaciones y optimista para arrancar la competición.

PUBLICIDAD

No obstante, ha advertido de que su próximo rival, el Tenerife, que ha recuperado la categoría de Segunda tras su paso efímero por la Primera RFEF, también ha realizado una temporada "muy buena".

"Ha estado arriba desde la primera jornada hasta la última. Tiene buenos jugadores y un entrenador con mucha experiencia. Es un equipo que siempre está en buenas distancias. Es vertical, sobre todo por fuera. Va a ser un partido exigente y con muchas dificultades, pero sabemos lo que somos y lo que queremos hacer, así que iremos a por ellos", ha advertido.

PUBLICIDAD

Para afrontar este partido Aranbarri contará con tres bajas de su primera plantilla. Serán la de Imanol García de Albéniz y Peru Nolaskoain, que se recuperan de sendas lesiones en el tobillo, y la de Lander Olaetxea, que avanza en su recuperación.

Aranbarri elogió también los cinco fichajes realizados este verano por el Eibar, un club que, a su juicio, combina "experiencia, calidad, juventud e ilusión".

El técnico ha asegurado que debutar en el campo de Ipurua será, sin duda, "muy especial" debido a la conexión que existe entre la afición y el equipo. EFE

PUBLICIDAD

lrb/cgc/apa