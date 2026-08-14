Iván Ania: "Estamos preparados para competir y sacar los tres puntos"

Guardar

Córdoba, 14 ago (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, aseguró este viernes que el equipo está "preparado para competir", para ir con su "idea y tratar de sacar los tres puntos" el próximo domingo en la jornada inaugural en el campo del el Burgos.

En su comparecencia de prensa previa al arranque de LaLiga Hypermotion (Segunda), el preparador asturiano afirmó que tiene "claro el once que va a jugar" en la visita al estadio El Plantío.

PUBLICIDAD

​El técnico afronta el debut liguero con todos sus jugadores disponibles, salvo los cuatro lesionados, Fomeyem, Jacobo Martí, El Jebari y Adilson, y subrayó que en el vestuario están totalmente "ajenos" a los posibles movimientos en el cierre del mercado de fichajes para centrarse exclusivamente en la competición.

​Sobre su adversario, el preparador cordobesista advirtió de que se encontrarán a un bloque con "una propuesta muy diferente, más combinativa" respecto a la de la temporada pasada, lo que obligará a los blanquiverdes a mantener la intensidad y tratar de someter al rival desde el inicio del partido.

PUBLICIDAD

​Para conseguir esta primera victoria a domicilio, el asturiano fijó como tarea pendiente mejorar la definición en el área contraria, reconociendo que generan mucho volumen de llegadas pero que "ahí es donde" necesitan subir su "porcentaje de eficacia" para llevarse el encuentro. EFE

ajc/agr/cmm