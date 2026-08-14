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Guardiola celebra la prórroga de Almaraz hasta 2030, que "da certidumbre a una comarca"

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Plasencia (Cáceres), 14 ago (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado este viernes la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, una medida que, según ha señalado, "da certidumbre a una comarca" y "protege miles de empleos".

En un mensaje publicado en las redes sociales, Guardiola ha afirmado que con la continuidad de la central "seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra" y ha destacado que mantiene en Extremadura "una actividad que durante décadas ha sido fundamental para la vida de tantos pueblos y familias que dependen de ella".

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La presidenta extremeña ha considerado además que con esta decisión "se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura" y ha agradecido a "toda la sociedad extremeña" su movilización en defensa de la continuidad de la planta. EFE

epd/jd/vnz

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