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Elche dispara 9,6 toneladas de pólvora en una Nit de l'Albà con pocas incidencias

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Elche (Alicante), 14 ago (EFE).- La Nit de l’Albà de Elche, espectáculo pirotécnico único en el mundo en honor a la patrona de esta ciudad, la Virgen de la Asunción, ha cerrado esta madrugada su edición de 2026 con 9,6 toneladas de pólvora disparadas, 260 kilos más que el pasado año, y un balance reducido de incidencias, aunque una mujer ha sido trasladada al Hospital General de Elche con quemaduras de segundo grado.

Miles de personas han vuelto a participar en una de las principales tradiciones de las fiestas patronales ilicitanas, que ha culminado a medianoche con el lanzamiento de la Palmera de la Virgen desde el campanario de la basílica de Santa María, donde se representa el Misteri d'Elx.

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En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha calificado la celebración de “apoteósica” y “colosal”, y ha afirmado que ha sido el “reflejo del esfuerzo de todo un año” para hacer posible uno de los principales espectáculos pirotécnicos de la ciudad, con Pirotecnia Ferrández al frente.

La falta de viento ha provocado que el humo se concentrara sobre el casco urbano y dificultara en algunos momentos la visibilidad de los disparos. “Nos ha faltado que soplara algo de viento, el humo se ha condensado bastante”, ha reconocido Ruz, aunque ha asegurado que el resultado ha sido “igualmente extraordinario, sobre todo la Palmera de la Virgen”.

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Según el primer balance municipal, durante toda la noche se han disparado en Elche 9,6 toneladas de pólvora, sumando la pirotecnia del espectáculo organizado y la lanzada por particulares desde calles y terrazas.

La cifra supone 260 kilos más que en 2025 y supera la estimación inicial del ayuntamiento, que apuntaba a que la cantidad total de pólvora podría situarse en torno a las nueve toneladas.

En cuanto al balance sanitario, hasta las 23:15 horas se habían registrado tres asistencias y, desde el inicio oficial de la Nit de l’Albà hasta la medianoche, otras doce, según los primeros datos facilitados tras el espectáculo.

A estas atenciones se suma una mujer de mediana edad con quemaduras de segundo grado, que ha sido trasladada al Hospital General de Elche.

El comisario de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, ha explicado que, según la información inicial, la lesión se habría producido por “manipulación de pólvora”, aunque ha precisado que se está a la espera de confirmar más detalles.

Zaragoza ha destacado que “el número de heridos ha estado muy limitado” y que no se han registrado “grandes incidencias” durante la noche.

La mayoría de las asistencias han sido de carácter leve y han estado relacionadas con la utilización de pequeños artefactos pirotécnicos, principalmente por menores de edad, además de alguna caída de cañas de cohetes que no ha tenido consecuencias graves.

“El comportamiento cívico de los ciudadanos ha sido extraordinario hasta ahora”, ha afirmado el comisario, quien ha señalado que las fiestas se están desarrollando, en principio, “con total normalidad”.

Tras la Nit de l’Albà, la pólvora se ha trasladado al Hort del Monjo, donde más de un centenar de personas aproximadamente han participado en La Carretillà, con el lanzamiento de estos artefactos dentro del recinto acotado. EFE

mjs/gra/fp

(Foto) (Vídeo)

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