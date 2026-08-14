El empleo extranjero marca un nuevo récord con 3,51 millones de ocupados en julio

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Seguridad Social registró un nuevo récord de afiliados extranjeros con 3,51 millones de ocupados de media tras sumar 66.046 en julio, unos datos que demuestran el "especial dinamismo" del empleo foráneo coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo extranjero suma 420.875 afiliados en el último año, lo que supone un ritmo de crecimiento del 13,6 %, muy por encima del impulso del empleo total, que se sitúa en el 2,8 %.

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"La afiliación extranjera tiene una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación", indican las mismas fuentes, que explican que su incorporación se refleja tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

Este dinamismo se ha visto impulsado con la puesta en marcha a mediados de abril del proceso de regularización de migrantes, de forma que, a 30 de julio, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475.

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De ellas, el 81,5 % estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social (213.883), mientras que el 4,8 % eran trabajadores autónomos (12.675), y por sexo, 158.171 eran hombres (60,3 %) y 104.304 mujeres (39,7 %).

De vuelta a los datos generales, de los 3,51 millones de afiliados extranjeros de media registrados en julio, 2,01 millones son hombres y 1,5 millones son mujeres, por lo que éstas ya representan cerca del 43 % del total de trabajadores extranjeros afiliados.

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Además, el 27,5 % de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social (415.310), seguido por Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

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La Seguridad Social también detalla que si en el conjunto de la afiliación los trabajadores extranjeros representan el 15,6 % del total, su aportación resulta especialmente relevante en sectores como la hostelería (32,9 %), agricultura (28 %) y construcción (26,6%).

También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 46,7 % de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2 % al Sistema Especial Agrario. EFE

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