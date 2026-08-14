El 20 de agosto, sorteo para las 3 últimas plazas de clasificación y el calendario

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Madrid, 14 ago (EFE).- El torneo clasificatorio para el Mundial femenino de 2027 contará con dos fases y pondrá en juego tres plazas para la cita mundialista, según el procedimiento del sorteo de la fase preliminar que se celebra el próximo jueves, 20 de agosto, en Zúrich (Suiza) y que dio a conocer la FIFA este viernes.

La primera fase será la preliminar y contará con seis selecciones: Taiwán, Uzbekistán, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Ecuador. Los equipos estarán repartidos en tres bombos según su posición en la clasificación mundial femenina de la FIFA.

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Las dos selecciones mejor clasificadas en la tabla se asignarán al bombo 1, las dos siguientes en el 2 y las dos últimas en el 3. Unos partidos que se disputarán en el periodo internacional entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de este año.

El sorteo empezará con la extracción de la primera selección del bombo 1, que se convertirá al grupo A1 y así respectivamente con los otros dos bombos y concluirá una vez que todos los equipos hayan quedado encuadrados en una categoría.

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Ya en la fase final, las dos selecciones clasificadas a través de la fase preliminar se unirán a las cuatro preclasificadas para disputar la última fase entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027.

Aquí el procedimiento del sorteo se hará en un único bombo, con las tres bolas del país de cada selección clasificada y se asignarán a los tres itinerarios correspondientes.

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Las tres selecciones mejor clasificadas serán las cabeza de serie de cada una de las tres rutas, aunque en cada una solo habrá un equipo de cada confederación.

La ceremonia desvelará además el anuncio del calendario de partidos que se disputarán en el Mundial y las ocho sedes donde se disputarán, así como la ciudad que albergará los partidos de la fase de grupos, donde la selección española ya está clasificada para la celebración del Mundial del 24 de junio al 25 de julio de 2027. EFE

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