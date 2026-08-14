Detenido en Vélez-Málaga un alemán reclamado por explotación sexual y pornografía infantil

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Málaga, 14 ago (EFE).- Un ciudadano alemán de 39 años ha sido detenido por la Policía en Vélez-Málaga (Málaga) al tener una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la justicia de su país en relación con delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil.

El prófugo germano está pendiente de cumplir condena en su país por abuso sexual agravado de menores, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

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La investigación se inició tras recibirse una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial en la que se informaba de la posible presencia de un prófugo alemán en la Costa del Sol, y las pesquisas permitieron confirmar su paradero en la comarca malagueña de la Axarquía.

El prófugo fue localizado en una choza en un paraje del litoral de Vélez-Málaga, localidad donde intentaba pasar inadvertido y se ganaba la vida con trabajos de mantenimiento.

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Según la OEDE, la condena que debe cumplir está relacionada con unos hechos ocurridos entre septiembre de 2021 y enero de 2022 en Alemania.

El fugitivo contactó a través de una web con una menor -tenía 13 años en ese intervalo temporal- y mantuvo conversaciones de temática sexual con ella a través de un chat, que luego derivaron en videollamadas de corte erótico.

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La requisitoria añade que el autor llegó a abusar sexualmente de la menor en una pensión de la ciudad de Leipzig, en el estado alemán de Sajonia.

Una vez practicada la detención en Vélez-Málaga, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial. EFE