Detenido en Barcelona un fugitivo buscado por Islandia por un asesinato

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Barcelona, 14 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el centro de Barcelona a un fugitivo buscado por las autoridades de Islandia, que había sido condenado por un delito de asesinato por el que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

El fugitivo estaba alojado en un hotel del centro de la capital catalana, por lo que se estableció un dispositivo en las inmediaciones del establecimiento para proceder a su detención, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

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Las autoridades islandesas habían emitido una orden de detención contra este hombre por un delito de asesinato con alevosía. En compañía de un cómplice, el fugitivo agredió gravemente a la víctima con el rostro oculto con una máscara, la cual murió después en un centro hospitalario.

Los resultados de la autopsia determinaron que la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas quemaduras químicas graves causadas por una sustancia corrosiva, heridas profundas por arma cortante, incluidos cortes en las extremidades y un traumatismo contuso en la cabeza.

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Una vez emitida la orden de detención, la Policía Nacional inició una investigación, que permitió el pasado martes, día 11, localizar el paradero del fugitivo en un hotel del centro de Barcelona. EFE