Angeliño: "Estoy ilusionado como un niño"

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A Coruña, 14 ago (EFE).- El lateral Angeliño no escondió este viernes su satisfacción por haber cumplido “el sueño” que tenía de pequeño de jugar con el Deportivo en Primera División.

“Siempre he tenido presente volver a casa, es un sueño que tenía desde pequeñito y lo he podido cumplir. Tengo unas ganas locas de empezar. Estoy ilusionado como un niño”, manifestó en exfutbolista del Roma en rueda de prensa.

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Formado en la cantera deportivista, de donde dio el salto a las categorías inferiores del Manchester City en el verano de 2012, Angeliño llegará al equipo dirigido por Antonio Hidalgo para pelear por la titularidad con el italiano Giacomo Quagliata en el lateral izquierdo.

“Vengo de varias semanas trabajando en Roma no apartado, pero de otra manera. Mis compañeros están a un ritmo más avanzado y llevo tiempo sin jugar, pero no es nada que el rodaje en campo no solucione rápido. Me falta rodaje”, indicó.

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En este sentido, apuntó que en los últimos años ha jugado “más de carrilero”, aunque él donde más cómodo se siente es “en una línea de cuatro, aunque parezca que no”.

“Hablé con el entrenador porque es importante saber lo que necesita de mí”, desveló Angeliño, quien confesó que cuando conoció el interés del Dépor no dudó en alargar su carrera en Riazor.

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“Era como un niño pequeño, no paraba de pensarlo en casa. Cuando hubo esa posibilidad, me agarré a ella. Estoy muy contento por haberlo hecho, por la decisión. Tengo muchísimas ganas de empezar”, sentenció. EFE

dmg/apa