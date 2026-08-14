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1-1. Michael Estrada se redime y rescata un empate para Liga de Quito en Mirassol

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São Paulo, 13 ago (EFE).- Mirassol y Liga de Quito empataron 1-1 este jueves en un partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores marcado por los fallos en defensa y las ocasiones perdidas por parte de brasileños y ecuatorianos, que ahora decidirán su futuro en la altitud del estadio Casa Blanca.

En su primera participación en una eliminatoria del torneo continental, Mirassol se puso por delante por medio de Eduardo en el minuto 15 de una discreta primera mitad y mejoró de forma sustancial en la segunda, cuando Michael Estrada se redimió para dejar todo igual en el 82.

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La vuelta se disputará el próximo jueves en Quito.

Mirassol, la gran sorpresa de la fase de grupos, en la que precisamente coincidió con la escuadra ecuatoriana, terminando empatados con 12 puntos, se encontró con el gol a las primeras de cambio y casi sin quererlo.

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El conjunto paulista, que roza la zona de descenso en el Campeonato Brasileño, aprovechó un error en cadena para marcar diferencias.

Falló primero Adé con un despeje blando a un centro aparentemente inofensivo de Edson Carioca. En la secuencia, vino el error de Luis Segovia, que se hizo un lío, voleó al aire y regaló la posesión a Carioca.

El dorsal 95 no se entretuvo y conectó rápido con Eduardo, que fusiló raso ante Valle.

Una desgracia para los visitantes y un tesoro para los locales, que, sin embargo, desaparecieron hasta el segundo tiempo.

El cuadro quiteño se hizo con el control del juego, guiados por la batuta de Sebastián González, pero no sacó provecho de ello.

El empate merodeó la portería de Walter, que solo se fue al descanso imbatido por la falta de puntería del rival.

En el minuto 20, Corozo desperdició un pase magistral de Estrada entre las piernas de Willian Machado y disparó alto a pocos metros de Walter.

Más tarde, en el añadido de la primera etapa, el propio Estrada estrelló en el larguero un servicio franco de González dentro del área pequeña.

Mirassol cambió radicalmente en el inicio de la segunda mitad. Recuperó el brío y volvió a generar ocasiones.

Reinaldo avisó por partida doble desde fuera del área y Carioca buscó sorprender a un Valle adelantado que tuvo que corregir su posición sobre la marcha.

Bruno Santos y Neto Moura se sumaron a la causa con sendos cabezazos que rozaron la madera. Ahora perdonaban los leones.

Pero, si en la primera mitad fue mejor LDU y marcó Mirassol, en la segunda se cambiaron las tornas y, en una jugada accidentada, con rechaces y una dosis de suerte, Estrada finalizó con acierto un control defectuoso de Corozo.

Un gol salvador a diez minutos del final que deja en el aire el pase a los cuartos de final.

- Ficha técnica:

1. Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Japa (m.59, Wallison), Neto Moura (m.78, Denilson), Eduardo (m.78, Shaylon); Bruno Santos, Edson Carioca (m.78, Carlos Eduardo) y Alesson (m.70, Fernandinho).

Entrenador: Rafael Guanaes.

1. Liga de Quito: Gonzalo Valle; Josué Cuero, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Jesús Pretell; Sebastián González (m.84, Alexander Alvarado); Fernando Cornejo (m.93, Juan Sebastián Rodríguez); Yerlin Quiñónez; Janner Corozo y Michael Estrada (m.84, Deyverson).

Entrenador: Gustavo Álvarez.

Goles: 1-0, m.15: Eduardo. 1-1, m.82: Estrada.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera amonestó a Quiñónez para Liga de Quito y Moura y Japa para Mirassol.

Incidencias: partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, jugado en el estadio José María de Campos Maia de la ciudad brasileña de Mirassol, interior de São Paulo, ante 6.898 espectadores. EFE

(foto)

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