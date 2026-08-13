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Un eclipse se acaba y otros dos esperan a España en 2027 y 2028

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Madrid, 13 ago (EFE).- El reciente eclipse total de Sol aún deja sus imágenes frescas en la retina cuando ya se piensa en el que llegará dentro de doce meses y que los científicos consideran el del siglo por su inusual duración, el cual también podrá verse en España, al igual que el anular que llegará en enero de 2028.

En agosto, en concreto el día 2, pero de 2027 la Luna volverá a tapar completamente el Sol y su fase de totalidad más larga, que se verá en Egipto, será de 6 minutos y 23 segundos, por lo que será uno de los eclipses totales más largos del siglo, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

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El fenómeno comenzará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para terminar en el océano Índico.

En Europa, la totalidad solo podrá observarse desde el sur de España, mientras que la zona de parcialidad, cubrirá prácticamente toda ese continente, gran parte de África y el suroeste asiático, incluyendo todo Oriente Medio.

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España será, de nuevo, uno de los mejores lugares para disfrutar de este evento astronómico, aunque en esta ocasión habrá que viajar al sur si se quiere ver la fase de totalidad, pues en el resto del país será parcial.

La costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrán una oscuridad total que en algunos lugares se prolongará más de cuatro minutos, en comparación con el que acaba de pasar, que no ha superado los dos.

Otra diferencia es que este año el eclipse fue al atardecer, con el Sol muy bajo en el horizonte, sin embargo, dentro de doce meses comenzará en el Atlántico a las 09.30 hora peninsular española, por lo que la estrella estará muy alta en el cielo y la diferencia entre el día y la momentánea noche será más pronunciada.

 Desde su comienzo hasta que acabe en el Índico, a las 14.43 hora peninsular española, habrán pasado un total de 313 minutos. Los lugares de la centralidad en Egipto serán los mejores del mundo para observar este eclipse, agrega el IGN.

Y tras dos eclipses totales, el año 2028 comenzará con otro de tipo anular, que se producirá el 26 de enero, cruzando la península de suroeste a noroeste y Baleares, casi al anochecer con el Sol muy bajo sobre el horizonte y una fase de anularidad de más de siete minutos, señala la web Trío de Eclipses.

En un eclipse anular, la Luna no llega a cubrir del todo el disco solar, pero se forma un intenso anillo de fuego alrededor de la silueta de nuestro satélite.

La franja de anularidad pasará, entre otros lugares por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunidad Valenciana, para terminar en las Islas Baleares y sur de Cataluña.

A nivel mundial, esa franja comenzará en el océano Pacífico, y atravesará gran parte de América del Sur (Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa), para adentrarse luego en el océano Atlántico antes de llegar a Portugal (entrando primero por las Islas Azores) y terminar en España.

En cuento a la zona de parcialidad, cubrirá también América Central, gran parte de América Norte y Sur, el sur de Groenlandia, la zona más occidental de Europa y algunas regiones del norte de África.

El eclipse comenzará a las 13.06 hora peninsular española en el Pacífico y terminará a las 19.08 horas en España, por lo que tendrá una duración total de 362 minutos, indican los datos del IGN.

El máximo del eclipse se alcanzará en Brasil, donde la duración de la anularidad será de 10 minutos y 27 segundos, convirtiendo a este eclipse anular en uno de los más largos de este siglo. EFE

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