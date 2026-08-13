Swiatek supera a Svitolina y alcanza su primera final del Abierto de Canadá

Guardar

Toronto (Canadá), 12 ago (EFE).- La polaca Iga Swiatek se clasificó este miércoles para su primera final del Abierto de Canadá tras derrotar en tres sets a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 1-6 y 6-3, en un partido disputado en Toronto con constantes cambios de dominio.

Swiatek, séptima cabeza de serie, necesitó dos horas y 17 minutos para imponerse a Svitolina, novena favorita, y se enfrentará en la final del jueves a la ganadora de la segunda semifinal entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.

PUBLICIDAD

El encuentro comenzó con aproximadamente una hora de retraso por la lluvia que afectó al norte de Toronto y alteró el programa previsto.

Swiatek salió con mucha mayor intensidad y, después de salvar dos bolas de rotura en el primer juego, ganó los cuatro primeros juegos para ponerse 4-0. La polaca rompió el servicio de Svitolina en sus tres primeros turnos al saque y, aunque la ucraniana consiguió recuperar una de las roturas, Swiatek cerró la primera manga por 6-3.

PUBLICIDAD

Pero el partido cambió por completo en el segundo set. Svitolina elevó la agresividad de sus golpes, acortó los intercambios y tomó rápidamente una ventaja de 5-0. Tuvo incluso tres bolas para cerrar la manga por 6-0 al resto, pero Swiatek consiguió salvarlas antes de que la ucraniana igualase el encuentro con un contundente 6-1.

Svitolina mantuvo la iniciativa al comienzo del tercer parcial y, después de desperdiciar dos oportunidades de rotura en el primer juego, quebró finalmente el servicio de Swiatek para adelantarse 3-2.

PUBLICIDAD

Ese fue, sin embargo, su último juego del partido. Swiatek reaccionó inmediatamente, recuperó la rotura y encadenó cuatro juegos consecutivos. Con 4-3, volvió a romper el saque de Svitolina sin ceder un punto y, a continuación, cerró el encuentro con su servicio para sellar el 6-3 definitivo.

La victoria tuvo además un valor especial para Swiatek porque Svitolina había ganado los dos enfrentamientos anteriores entre ambas esta temporada, en Indian Wells y en las semifinales de Roma. La polaca llegó a Toronto en busca de su primera final en Canadá y cumplió el objetivo.

PUBLICIDAD

Las estadísticas reflejaron la igualdad del encuentro: Swiatek convirtió cinco de sus 13 oportunidades de rotura, mientras que Svitolina aprovechó cinco de 19. La polaca salvó 14 de los 19 bolas de rotura que afrontó y terminó imponiéndose pese a haber perdido con claridad el segundo set. EFE