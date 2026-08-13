Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Swiatek supera a Svitolina y alcanza su primera final del Abierto de Canadá

Guardar

Toronto (Canadá), 12 ago (EFE).- La polaca Iga Swiatek se clasificó este miércoles para su primera final del Abierto de Canadá tras derrotar en tres sets a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 1-6 y 6-3, en un partido disputado en Toronto con constantes cambios de dominio.

Swiatek, séptima cabeza de serie, necesitó dos horas y 17 minutos para imponerse a Svitolina, novena favorita, y se enfrentará en la final del jueves a la ganadora de la segunda semifinal entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.

PUBLICIDAD

El encuentro comenzó con aproximadamente una hora de retraso por la lluvia que afectó al norte de Toronto y alteró el programa previsto.

Swiatek salió con mucha mayor intensidad y, después de salvar dos bolas de rotura en el primer juego, ganó los cuatro primeros juegos para ponerse 4-0. La polaca rompió el servicio de Svitolina en sus tres primeros turnos al saque y, aunque la ucraniana consiguió recuperar una de las roturas, Swiatek cerró la primera manga por 6-3.

PUBLICIDAD

Pero el partido cambió por completo en el segundo set. Svitolina elevó la agresividad de sus golpes, acortó los intercambios y tomó rápidamente una ventaja de 5-0. Tuvo incluso tres bolas para cerrar la manga por 6-0 al resto, pero Swiatek consiguió salvarlas antes de que la ucraniana igualase el encuentro con un contundente 6-1.

Svitolina mantuvo la iniciativa al comienzo del tercer parcial y, después de desperdiciar dos oportunidades de rotura en el primer juego, quebró finalmente el servicio de Swiatek para adelantarse 3-2.

Ese fue, sin embargo, su último juego del partido. Swiatek reaccionó inmediatamente, recuperó la rotura y encadenó cuatro juegos consecutivos. Con 4-3, volvió a romper el saque de Svitolina sin ceder un punto y, a continuación, cerró el encuentro con su servicio para sellar el 6-3 definitivo.

La victoria tuvo además un valor especial para Swiatek porque Svitolina había ganado los dos enfrentamientos anteriores entre ambas esta temporada, en Indian Wells y en las semifinales de Roma. La polaca llegó a Toronto en busca de su primera final en Canadá y cumplió el objetivo.

Las estadísticas reflejaron la igualdad del encuentro: Swiatek convirtió cinco de sus 13 oportunidades de rotura, mientras que Svitolina aprovechó cinco de 19. La polaca salvó 14 de los 19 bolas de rotura que afrontó y terminó imponiéndose pese a haber perdido con claridad el segundo set. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Sevilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Sevilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 13 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 13 de agosto

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 13 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 13 de agosto

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este jueves 13 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este jueves 13 de agosto

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 12 de agosto

Como cada miércoles, aquí está la combinación ganadora del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Madrid se ‘cuela’ entre las 25 ciudades más importantes del mundo y se codea con Nueva York, Tokio y Seúl

Cuánto cobrarán de pensión Rafa Nadal y Carlos Alcaraz: así funciona el plan de jubilación millonario de los tenistas de la ATP

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

DEPORTES

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR