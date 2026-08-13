Luis García: "Llegamos preparados para competir bien"

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Palma, 13 ago (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Luis García, mostró su convicción sobre la buena preparación del equipo en la pretemporada antes de afrontar el debut liguero ante el Valladolid en su regreso a LaLiga Hypermotion.

"Llegamos bien, con buenas sensaciones y un crecimiento claro del equipo en cuanto a idea y conceptos que buscamos, llegamos preparados a la primera jornada para competir bien, pero tenemos que seguir creciendo. No basta con cinco semanas para asentarlo todo, pero ha sido una pretemporada positiva para todos", comentó.

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El técnico quiere dejar atrás el recuerdo del descenso: "El mal trago ya lo hemos pasado o lo deberíamos haber pasado. Estamos los que queremos estar, y los que están ilusionados con el proyecto, la situación. Debemos ser conscientes de que es una categoría que requiere de trabajo de hormiga, de equipo. A nivel mental el jugador está preparado porque quiere estar aquí. No es fácil haber descendido y que entre todos generemos una ilusión colectiva", afirmó.

El equipo podría contar con Arnau Puigmal, inédito en los amistosos por sus problemas físicos, y con Adrián Liso, que ya está en la isla para firmar con el club.

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"Arnau ya ha podido entrenar con normalidad, si no hay contratiempos mañana estará disponible para venir convocado en función de nuestra decisión. De Liso no te puedo decir nada porque aún no es jugador del Mallorca", declaró a expensas de la oficialidad del acuerdo con el Zaragoza.

Uno de los factores que más ha convencido al asturiano es la velocidad en el mercado antes de comenzar la competición liguera: "Bajar de Primera División y conseguir generar este ambiente de ilusión y de que la gente que se queda lo hace convencida es muy difícil. Con el mercado abierto, tres jornadas que se van a jugar en pleno mercado. Esto es mérito de la dirección deportiva, la propiedad y el club", destacó.

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Respecto a la puesta en escena ante el Valladolid, García recalcó la dificultad de la categoría: "Nosotros tenemos una idea muy clara, queremos ser valientes y protagonistas, pero entendiendo los momentos del partido. No podemos obviar la calidad de los rivales y la dificultad de la categoría, va a haber momentos donde tengamos que sufrir, defender, estar unidos porque la categoría te lo va a exigir, el fútbol te exige ser muy completo hoy en día". EFE

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