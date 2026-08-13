Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Guardar

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy viernes 14 de agosto. También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de energía eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

Día: 14 de agosto

Tarifa media: 141.83 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 252.5 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 37.1 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 14 de agosto, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 184.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 182.02 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 183.02 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.16 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 165.96 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 180.14 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 184.02 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 163.18 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 119.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 78.91 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 37.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.14 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 59.56 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 84.25 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.27 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 112.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 132.42 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 176.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 252.5 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 212.33 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.06 euros por megavatio hora.