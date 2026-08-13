Los monasterios de San Juan de la Peña han estado en peligro de desaparición por el fuego

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Zaragoza, 13 ago (EFE).- Tanto el monasterio viejo como el nuevo de San Juan de la Peña han estado "en grave peligro de desaparición" este jueves por el incendio iniciado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), que ha vivido horas "muy complejas y complicadas" hoy, y que mañana contará con 33 medios aéreos, el máximo posible sin comprometer el control aéreo.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado tras la reunión del Cecopi que la de hoy ha sido una jornada "muy dura", con un fuego "mucho peor y más rápido de lo esperado", sobre todo entre las 13 y las 17 horas, en las que el fuego ha llegado a las cortadas de San Juan de la Peña y ha evolucionado de una manera "muy importante", lo que ha llevado incluso al director de extinción a retirar bomberos de algunos puntos por la envergadura de las llamas.

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El objetivo para hoy era defender los municipios afectados y los dos monasterios de San Juan de la Peña, "un bien patrimonial de todos los aragoneses", que han estado "en peligro de quemarse".

El consejero ha apuntado, no obstante, que el fuego no ha llegado a la Pradera de San Indalecio, la que rodea el cenobio nuevo, donde se han realizado fuegos técnicos provocados por el propio Infoar y la UME y se ha logrado rebajar bastante la intensidad del incendio, aunque siguen estando "preocupados" y va a haber muchas personas trabajando esta noche allí.

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Y en el monasterio viejo, del que se han trasladado los restos óseos del Panteón de Reyes, la indumentaria militar de gala original del Conde Aranda, con la que fue enterrado, y algunas piezas arqueológicas al Museo de Huesca, el mayor desperfecto es la puerta, que se ha echado abajo para poder entrar los efectivos de la UME y los técnicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, aunque "la estructura en principio no está quemada".

El incendio está más activo en el sector 5, en la zona de Alastuey, donde se prevé que baje la intensidad por la noche.

Aunque este viernes no subirán las temperaturas, se mantendrán como hoy, "una auténtica barbaridad", y además volverá a haber viento sur seco y, por la tarde, fuertes rachas de viento. La previsión, ha indicado, apunta a un descenso térmico y a la llegada de una dana a partir de pasado mañana, con tormentas que podrían ayudar a las labores de extinción.

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Mañana se desplegará el máximo posible de medios aéreos, hasta 33, a los que se suman los helicópteros cedidos por la Guardia Civil.

Por el momento no se prevén más evacuaciones de las 12 poblaciones ya desalojadas, tres de ellas hoy y que suman en total casi 900 personas, aunque no se puede asegurar, ha dicho, porque el criterio prioritario es la seguridad de la ciudadanía.

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También este miércoles ha habido "dos sustos" que se han apagado gracias a "dos grandes tormentas", uno en Campo y otro en Roda de Isábena, también en la provincia de Huesca. EFE