Herido grave un niño de 2 años tras caer de una tribuna en Castalla (Alicante)

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Alicante, 13 ago (EFE).- Un niño de 2 años ha sido trasladado este jueves en un helicóptero al Hospital Doctor Balmis de Alicante por traumatismo craneoencefálico tras caer de una tribuna en el municipio alicantino de Castalla, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El Cicu ha recibido a las 18:32 horas el aviso para atender al pequeño que se había caído de una tribuna en la calle Hornos.

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Se han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y un helicóptero, que lo ha trasladado al citado centro hospitalario de la capital alicantina por traumatismo craneoencefálico, han señalado las mismas fuentes.

Según publica el periódico Información en su edición digital, el niño ha resultado herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla y la comisión ha decidido suspender la sesión de la tarde en solidaridad con la familia. EFE

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