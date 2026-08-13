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Fabien Barthez, nuevo entrenador de los porteros con los 'bleus' en el equipo de Zidane

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París, 13 ago (EFE).- El exportero internacional Fabien Barthez, campeón del mundo en 1998, fue nombrado este jueves por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) entrenador de los guardametas de la selección en el equipo del nuevo seleccionador, Zinedine Zidane.

En un comunicado, la FFF oficializó la composición del plantel técnico, médico y de apoyo que acompañará a Zidane, a propuesta de este, y precisó que se completará totalmente a comienzos de septiembre, con la designación de un oficial de enlace para la seguridad procedente del Ministerio del Interior.

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Barthez, que tiene ahora 55 años, vistió 87 veces la camiseta de los 'bleus', con los que fue campeón del mundo en 1998 y llegó hasta la final del Mundial en 2006, además de conquistar la Euro en 2000.

Al margen de su paso por la selección, en la que coincidió con Zidane, sus principales trofeos fueron el título de la Liga de Campeones con el Olympique de Marsella en 1993, dos campeonatos de Francia con el Mónaco en 1997 y 2000, así como otros dos en Inglaterra, en 2001 y 2003, con el Manchester United.

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En el equipo técnico de Zidane, además de Barthez, estarán David Bettoni como entrenador adjunto, Hamidou Msaidie como asistente, Grégory Dupont como consejero en estrategia, Stéphane Plancque como observador, Farid Tabet como analista de datos y vídeo y Clément Ybert como analista adjunto de vídeo.

'Zizou' sustituye en el cargo a Didier Deschamps, que después de catorce años puso fin a su trayectoria como seleccionador tras el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que Francia perdió contra Inglaterra por 4-6, el pasado 18 de julio.

El debut oficial de Zidane al frente de los 'Bleus' será en Turquía, el 25 de septiembre, en la primera jornada de la Liga de las Naciones. EFE

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