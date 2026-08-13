España inicia en Finlandia el camino hacia el Mundial, con la vista en Los Ángeles 2028

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Redacción deportes, 13 ago (EFE).- La selección española de críquet inicia este viernes, en Finlandia, su camino hacia la Copa del Mundo ICC T20 de 2028, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo de superar la primera fase de la clasificación europea y la vista puesta en el horizonte de los Juegos de Los Ángeles, donde este deporte volverá al programa olímpico.

El reconocimiento oficial de la Federación Española de Crícket (FEC), el pasado 18 de junio, y la inclusión del deporte en el programa olímpico, al que regresará 128 años después de su única participación, en París 1900, ofrece a los españoles, situados en el puesto 26 del ránking en hombres, y 33 del mundo en mujeres, una gran oportunidad para seguir creciendo.

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El conjunto masculino español se estrenará este viernes ante Finlandia, anfitriona de la competición, dentro del Grupo 1 del ICC Europe Sub-Regional Qualifier C, en el primer torneo internacional de la selección desde la constitución de la FEC.

El combinado español, encuadrado junto a Finlandia, Isla de Man, Luxemburgo y Bulgaria, disputará cuatro encuentros entre el 14 y el 18 de agosto. El ganador del grupo se enfrentará el 21 de agosto al vencedor del Grupo 2, integrado por Alemania, Portugal, Chequia, Israel y Grecia, por una plaza en la Final Regional Europea.

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La FEC quedó constituida oficialmente después de que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) aprobara sus estatutos el pasado 18 de junio, resolución que posteriormente permitió su inscripción en el Registro Estatal de Entidades Deportivas y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El estreno competitivo de la nueva federación coincide con un momento de crecimiento del combinado masculino, que ocupa el puesto 26 del ránking mundial T20I, suma tres medallas de bronce en los últimos cuatro Europeos y mantiene el récord mundial de 22 partidos internacionales consecutivos invicto.

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Para este primer torneo clasificatorio, el seleccionador Corey Rutgers y el asistente y preparador físico Alastair Priddle han confeccionado una plantilla de 14 jugadores en la que Gurvinder Singh será el único debutante en un clasificatorio internacional ICC T20.

Rutgers considera que España llega con un equipo equilibrado, con cinco lanzadores rápidos, cuatro especialistas en lanzamientos de efecto y una importante fortaleza en el bateo, sustentada en la experiencia de varios jugadores. Además, la continuidad en las convocatorias ha permitido al grupo afianzar sus roles y preparar el torneo con mayores garantías.

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"Tenemos un grupo de jugadores realmente fuerte y esperamos rendir como sabemos hacerlo. Si logramos hacer nuestro trabajo, seremos campeones del grupo", afirmó el capitán, Chris Muñoz Mills, que también destacó la mezcla de veteranía y juventud del equipo.

España afronta así una competición que puede suponer el primer paso hacia una posible participación en el Mundial de 2028 y que se enmarca también en la expansión internacional de un deporte que formará parte del programa olímpico.

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La práctica del críquet en España se remonta a 1809, después de que soldados británicos disputaron los primeros encuentros en Ciudad Rodrigo, Lugo y Ourense durante la Guerra de la Independencia (1808); la era moderna del deporte en el país comenzó en 1975 con la fundación del Madrid Cricket Club, antes de articular sus primeras estructuras organizativas nacionales a finales de la década de 1980. EFE