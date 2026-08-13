El PP exige al Gobierno datos ciertos sobre los menores antes de plantear su reparto

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Madrid, 13 ago (EFE).- El PP se ha quejado este jueves de que el Gobierno no le haya informado todavía de cuántos menores han entrado en Ceuta ni de cuál es su situación, y ha advertido de que no se puede plantear un reparto o traslado a otras comunidades autónomas sin disponer de "datos ciertos".

Así lo han asegurado fuentes de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo tras Comisión Sectorial de Infancia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, una reunión "técnica" con la que, sostienen, el Ejecutivo solo ha querido hacer "mucho ruido".

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"Quince días después, resulta incomprensible que el Gobierno de España siga sin saber cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su situación y cuántos permanecen desatendidos", han afirmado estas fuentes.

Según han explicado, en la reunión no se abordó la situación de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta, sino que únicamente se aprobó una modificación presupuestaria, con el apoyo del PP, para poder destinar una ayuda urgente de 25 millones, una cantidad que el propio Gobierno, según estas fuentes, ha considerado "insuficiente".

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Además, el PP exigido al Gobierno que se aclare y no mantenga "dos posiciones distintas" ante una misma crisis. "No puede decir el Ministerio de Exteriores que quienes entraron irregularmente van a volver a sus países y plantear desde Infancia una respuesta diferente", señalan.

En este sentido, el PP ha pedido al Ejecutivo que ponga en marcha ya todos los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para hacer efectivos los retornos si, como dijo el ministro, todos van a regresar a Marruecos. EFE

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