El portero Víctor Aznar, traspasado por el Cádiz al Lion City de Singapur

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Cádiz, 13 ago (EFE).- El Cádiz ha anunciado este jueves el traspaso del guardameta hispanobrasileño Víctor Aznar, de 23 años y que subió al primer equipo el verano pasado procedente del filial, al Lion City Sailors de Singapur.

El guardameta, que jugó 34 partidos de LaLiga Hypermitio como titular, comenzó la pretemporada a las órdenes de Imanol Idiakez, técnico que se desvinculó el club esta semana, y coincidiendo con la llegada de Albert Celades al banquillo de los gaditanos se produce su salida del club.

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Aznar llegó al filial del Cádiz en 2021, donde permaneció cuatro temporadas hasta subir al primer equipo, con el que ya había debutado jugando dos partidos en la temporada 2024-25.

El conjunto gaditano tendrá esta campaña como porteros al capitán David Gil y al recién fichado Jokin Ezkieta, procedente del Racing de Santander. EFE

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