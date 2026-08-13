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El perímetro del incendio en Riglos (Huesca) aumenta a 58 kilómetros tras noche compleja

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Zaragoza, 13 ago (EFE).- El perímetro del incendio que se inició este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) y que sigue activo tras una noche complicada ha aumentado hasta los 58 kilómetros, mientras que las hectáreas quemadas también han crecido desde las 5.705 del último balance, aunque aún no se han podido cuantificar de manera precisa.

Así lo ha afirmado el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios tras la reunión de primera hora del Cecopi para evaluar la evolución del incendio, por el que siguen evacuadas 577 personas de nueve poblaciones y un campin, y están en preaviso por posible desalojo las localidades de Santa Cilia, Binacua y Puente la Reina.

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El Seprona, por su parte, ha detenido a un hombre de 28 años tras localizar en el punto de inicio del fuego un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 que podrían haber causado el inicio de las llamas.

El consejero ha destacado que las labores de extinción esta noche han sido complicadas y el fuego ha seguido "de una manera muy intensa" y ha detallado que aunque el flanco izquierdo está más controlado y estabilizado, el trabajo está siendo más intenso en el derecho y en la cabeza para intentar aplacar las llamas.

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En ese sentido, ha insistido en que lo que más preocupa es la posible llegada del fuego al espacio protegido de San Juan de la Peña y las posibles afecciones que puede haber tanto en el monasterio nuevo como en el viejo.

Bermúdez de Castro ha apuntado que están cortadas tres carteras, la A-132, la A-1205 y desde ayer por la tarde también la N-240.

El consejero ha destacado además el número de efectivos de todas las administraciones que trabajan para sofocar las llamas, entre medios terrestres y 30 aéreos, y ha agradecido la colaboración del Gobierno central y de Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Además, ha comentado que la previsión meteorológica para hoy no es buena, con altas temperaturas y viento del sur que perjudica en la extinción del incendio y que hasta el fin de semana no se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con una bajada de temperaturas y tormentas.

Por ello, ha advertido de que la situación es "muy preocupante" y que queda "todavía mucho por trabajar". EFE

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