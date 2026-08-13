El incendio de Niebla afronta una noche con una elevada carga de trabajo en el flanco este

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Madrid, 14 ago (EFE).- El dispositivo de extinción que trabaja en el incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde hace una semana, afronta la madrugada de este viernes con una elevada carga de trabajo en el flanco este, ha informado la Junta de Andalucía tras la última reunión del mando al frente del operativo.

Durante las próximas horas, van a continuar trabajando los 300 efectivos que tiene desplegados el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), con 13 autobombas y 12 buldóceres (los medios aéreos se han retirado al caer la tarde), ha detallado la fuente en un comunicado.

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Si disminuye el viento, los equipos podrán intervenir sobre los focos secundarios y reforzar las líneas de defensa, mientras que, en paralelo, continuarán las labores de consolidación del sector norte con maquinaria pesada, autobombas y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El sector sureste permanece activo y el fuego ha alcanzado algunas zonas próximas a viviendas, donde han intervenido los equipos de extinción junto a los bomberos.

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También continúa la apertura y prolongación de líneas defensivas con maquinaria pesada entre Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas y en el eje del Camino de los Camellos. La UME ha avanzado unos cuatro kilómetros desde uno de los extremos, mientras que desde el otro se ha trabajado hasta los kilómetros 12 y 13.

El operativo mantiene asimismo la vigilancia de las zonas desalojadas y controla los accesos para evitar entradas sin autorización.

La dirección de la emergencia del Plan Infoca mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo de diferentes núcleos y diseminados de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado, Escacena del Campo, El Madroño y Aznalcóllar.

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Durante la jornada se ha alejado preventivamente a dos personas de la finca La Chata, en Paterna del Campo, y a otras cuatro de La Navarra, Cortijo Torilejo, Cortijo de San Felipe y Cortijo El Campillo, en Aznalcóllar. La dirección de la emergencia también ha ordenado el alejamiento de los cortijos situados entre las carreteras SE-538 y SE-4401.

Asimismo, se ha prealertado a la población de El Pedrosillo, Las Cañadillas, El Cañuelo y El Alisar para que esté preparada ante la posibilidad de que fuera necesario realizar nuevos alejamientos. Esta medida preventiva no supone, por el momento, la salida de sus habitantes.

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La evolución en la zona oeste ha permitido autorizar el regreso de unas 60 personas a Caballón, Raboconejo, La Florida, Tumbalejo y Las Arenas.

Asimismo, las autoridades han indicado que este viernes por la mañana se permitirá la entrada controlada de los vecinos desalojados de la zona norte para atender a los animales, recoger alimentos y otros elementos, siempre y cuando las condiciones del incendio sean acordes para ello.

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La principal novedad en la red viaria fue la reapertura para residentes a las 13:00 horas de la HU-3106. También se ha abierto el tramo de la A-493 comprendido entre Valverde del Camino y la Venta de las Tablas, mientras continúa afectado el trayecto entre la Venta de las Tablas y La Palma del Condado.

Permanecen afectadas la A-493, HU-5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538. A ellas se suma la SE-4401, cortada desde Aznalcóllar hasta El Castillo de las Guardas. EFE

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