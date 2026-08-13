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El Gobierno avanza en el agregador independiente y la simultaneidad de comercializadores

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Madrid, 13 ago (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el trámite de audiencia de la propuesta que reglará la figura del agregador independiente, que prestará servicios de gestión de la demanda alterando el consumo de sus clientes, y para permitir la contratación de varios comercializadores de forma simultánea.

Según explica en una nota de prensa remitida este jueves, el objetivo del departamento que dirige la también vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, es implementar medidas que empoderen al consumidor eléctrico y aumenten las opciones a su disposición para gestionar su suministro y rebajar su factura.

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Entre otros elementos, la propuesta regula el envío de las previsiones del agregador con relación al programa de referencia base del sistema eléctrico de cada jornada, así como el mecanismo de compensación.

Centralizado en el operador del sistema, Red Eléctrica, establece un esquema que afecta bilateralmente al agregador y al comercializador cuya programación de energía haya modificado la actividad del primero, con un precio de compensación idéntico al del mercado a la hora de hacer las correspondientes liquidaciones.

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Las modificaciones normativas, incluida la opción de contratar más de un comercializador eléctrico para distintos períodos horarios, o la toma de medidas en el sistema eléctrico, están vinculados a las condiciones de balance y varios procedimientos de operación.

De hecho, incluye la incorporación de un nuevo procedimiento, el 10.14, específico para el agregador independiente.

Los interesados podrán remitir sus comentarios y alegaciones hasta el próximo 3 de septiembre. EFE

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