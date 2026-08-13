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Dos detenidos por más de 60 empadronamientos fraudulentos en Sonseca y Ajofrín (Toledo)

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Toledo, 13 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por favorecer la inmigración ilegal y ha detectado más de 60 empadronamientos fraudulentos en las localidades toledanas de Sonseca y Ajofrín.

Los dos varones están acusados de un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, por captar a ciudadanos extranjeros y facilitarles la documentación necesaria para obtener el empadronamiento y poder posteriormente regularizar su situación en territorio nacional, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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La investigación se inició tras una comunicación de la Policía Local de Sonseca, que alertó de un elevado número de personas empadronadas en una misma vivienda de la localidad.

A partir de esta información, agentes de la Guardia Civil de Sonseca, en colaboración con la Policía Local, realizaron diversas gestiones para verificar los hechos y constataron que en un mismo domicilio figuraban empadronados más de 50 ciudadanos de origen extranjero.

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Los detenidos contactaban con ciudadanos extranjeros y les proporcionaban la documentación necesaria para obtener el empadronamiento, que posteriormente podía ser utilizado para iniciar los trámites de regularización de su situación administrativa en España.

Estas personas, principalmente ciudadanos de Marruecos y Argelia, presentaban contratos de alquiler facilitados por los detenidos, en los que se establecía el pago de 200 euros por el supuesto alquiler de una habitación.

Los agentes constataron que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados tenían prohibida la entrada en el espacio Schengen y verificaron que el inmueble no disponía de los suministros de luz y agua, circunstancias que hacían inviable su utilización como vivienda.

La misma actividad se detectó en un domicilio de Ajofrín, en el que figuraban empadronados doce ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Una vez detectados los hechos en ambas localidades, y tras contactar con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Toledo y con la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno, se comprobó que casi la mitad de las personas empadronadas habían iniciado ya trámites de regularización en base a los empadronamientos obtenidos en estas localidades.

A los dos detenidos se les imputa un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos de falsedad documental y estafa a la administración pública. EFE

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