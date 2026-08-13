Detenido en Badalona (Barcelona) un narcotraficante que estaba siendo buscado en 31 países

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Barcelona, 13 ago (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido en Badalona (Barcelona) a un fugitivo internacional de origen belga buscado en 31 países por tráfico de drogas, y que se había ocultado en el barrio de Sants de la capital catalana.

El fugitivo detenido había sido reclamado por las autoridades belgas por ser el líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales, según ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado.

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El delincuente residía desde mediados de 2025 en el distrito de Sants de Barcelona, donde se ocultaba con el apoyo de colaboradores que le facilitaban documentación falsa, medios de transporte o protección personal.

Durante su arresto, los agentes le requisaron 3.000 euros en efectivo, relojes de alta gama, teléfonos cifrados y documentación falsa para dificultar su identificación, la cual fue verificada mediante el cotejo de huellas dactilares remitidas por las autoridades belgas.

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La Policía Federal de Bélgica inició la investigación en 2025, tras detectar el envío de importantes cantidades de cannabis desde Estados Unidos hasta la ciudad de Amberes, lo que llevó a practicar 28 registros policiales en los que se intervinieron drogas, dinero en efectivo y armas.

Las autoridades belgas constataron la existencia de una estructura criminal cuyo máximo responsable coordinaba las entregas, recogidas y envíos de sustancias estupefacientes, además de impartir instrucciones al resto de integrantes de la banda.

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A raíz de esta investigación, varios miembros de la organización ingresaron en prisión, aunque el presunto líder de la misma, y sobre el que pesaba una pena de 15 años de cárcel, huyó de Bélgica.

Por ello, las autoridades belgas solicitaron auxilio internacional para su localización y detención en una treintena de países, entre ellos España.

La Guardia Civil pudo ubicar al fugitivo en el distrito de Sants de Barcelona, donde se ocultaba desde mediados de 2025 con la ayuda de varios colaboradores.

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Debido a su peligrosidad, la policía desplegó un amplio dispositivo para su detención que finalmente se produjo en el barrio de San Roc de Badalona.

El arrestado fue entregado en los Juzgados de Badalona y ha quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que ha acordado su ingreso en prisión y su entrega a Bélgica. EFE

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(Vídeo)