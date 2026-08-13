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Desarticulada en La Línea una organización criminal dedicada a la trata de mujeres

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Algeciras (Cádiz), 13 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en La Línea de la Concepción (Cádiz) una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en el marco de una investigación iniciada en 2024 que ha permitido ahora la liberación de 12 mujeres.

Según ha explicado la Policía, 12 personas han sido detenidas por presuntos delitos de trata con fines sexuales, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos.

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También se han practicado 13 registros domiciliarios en los que los agentes han intervenido abundante material para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades de los investigados.

Las investigaciones permitieron constatar la existencia de una estructura organizada que se dedicaba presuntamente a la captación de mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad, utilizando falsas expectativas laborales relacionadas con el ejercicio de la prostitución.

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Una vez aceptaban las condiciones ofrecidas, las mujeres eran trasladadas y alojadas en distintos inmuebles, donde comenzaba un sistema de explotación basado en el control permanente de su actividad.

La organización se habría aprovechado de la situación de necesidad económica y administrativa de las víctimas, muchas de ellas en situación irregular, utilizando esta circunstancia como un mecanismo de presión para dificultar cualquier intento de abandonar la actividad o denunciar los hechos.

Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia y control constante, mediante el que se limitaban los movimientos de las mujeres, se establecían sus horarios, se seleccionaban los clientes y se gestionaba la totalidad de la actividad desarrollada.

Las pesquisas revelaron igualmente que las mujeres residían en los mismos inmuebles donde eran explotadas sexualmente, permaneciendo aisladas y bajo supervisión continua.

La investigación permitió determinar que los inmuebles utilizados para el desarrollo de la actividad investigada eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar, desde la que se articulaba la titularidad de las viviendas empleadas presuntamente por la organización. EFE

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