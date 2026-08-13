Caen en Sevilla dos bandas de explotación sexual con 15 víctimas de trata liberadas

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Sevilla, 13 ago (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 15 personas y liberado a 15 víctimas de trata en una operación en la que han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en la provincia de Sevilla.

Las víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana, que vivían hacinadas en condiciones insalubres, eran captadas principalmente en Sudamérica, han informado la Guardia Civil y la Policía Nacional en una nota de prensa conjunta.

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Las mujeres eran prostituidas y obligadas a permanecer bajo el control de la organización las 24 horas del día debido a la deuda de 7.000 euros que habían contraído con la red criminal.

La denominada operación Munib Calamitas ha permitido bloquear 15 cuentas bancarias con un saldo conjunto superior a 30.000 euros y tres inmuebles supuestamente utilizados para ocultar los beneficios obtenidos con la actividad ilícita.

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Las dos bandas actuaban al parecer de forma independiente con colaboraciones puntuales mediante el intercambio de mujeres entre las distintas viviendas destinadas a la explotación sexual.

Seguían un sistema "perfectamente estructurado para maximizar los beneficios económicos", han detallado desde la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y ponían anuncios en su nombre en plataformas digitales bajo identidades ficticias.

Durante los registros practicados, fueron intervenidos, entre otros efectos, dispositivos de telefonía móvil, documentación y 10.000 euros en efectivo.

Los 15 detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, y tráfico de drogas.

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También por ilícitos relativos a la prostitución, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores. EFE

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