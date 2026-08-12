Urri: "En Segunda no puedes hacer pronósticos porque es una liga loca"

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Sabadell (Barcelona), 12 ago (EFE).- El centrocampista del Sabadell Albert Orriols 'Urri', uno de los capitanes del equipo, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que en LaLiga Hypermotion "no puedes hacer cálculos ni pronósticos porque es una liga loca".

A pocos días del estreno en la categoría de plata, Urri, uno de los héroes del doble ascenso consecutivo del Sabadell, ha recalcado que el equipo solo debe centrarse en el partido en casa del Sporting de Gijón, sin mirar hacia adelante porque es "una liga larguísima".

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"El Molinón es un escenario muy bonito para debutar, pero a la vez muy difícil. El Sporting es un equipo que ha estado muchísimos años en Primera y que tiene una masa social enorme y un campo con un ambiente muy guapo", ha añadido el centrocampista catalán.

Urri ha afirmado que el equipo de Ferran Costa deberá estar al 100% "para poder sacar cosas positivas de Gijón" y que la plantilla tiene "muchas ganas e ilusión" de debutar, tras una pretemporada "muy buena".

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El Sabadell ha vuelto a Segunda División tras encadenar dos ascensos en dos temporadas y el partido del lunes supondrá el debut en Segunda para gran parte del vestuario, como el propio Urri.

"Es un sueño. He hecho mucho trabajo para llegar hasta aquí y estoy centrado en demostrar que no ha sido por casualidad, que me lo merezco y que puedo jugar aquí", ha afirmado el centrocampista. EFE

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