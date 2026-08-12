Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Urri: "En Segunda no puedes hacer pronósticos porque es una liga loca"

Guardar

Sabadell (Barcelona), 12 ago (EFE).- El centrocampista del Sabadell Albert Orriols 'Urri', uno de los capitanes del equipo, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que en LaLiga Hypermotion "no puedes hacer cálculos ni pronósticos porque es una liga loca".

A pocos días del estreno en la categoría de plata, Urri, uno de los héroes del doble ascenso consecutivo del Sabadell, ha recalcado que el equipo solo debe centrarse en el partido en casa del Sporting de Gijón, sin mirar hacia adelante porque es "una liga larguísima".

PUBLICIDAD

"El Molinón es un escenario muy bonito para debutar, pero a la vez muy difícil. El Sporting es un equipo que ha estado muchísimos años en Primera y que tiene una masa social enorme y un campo con un ambiente muy guapo", ha añadido el centrocampista catalán.

Urri ha afirmado que el equipo de Ferran Costa deberá estar al 100% "para poder sacar cosas positivas de Gijón" y que la plantilla tiene "muchas ganas e ilusión" de debutar, tras una pretemporada "muy buena".

PUBLICIDAD

El Sabadell ha vuelto a Segunda División tras encadenar dos ascensos en dos temporadas y el partido del lunes supondrá el debut en Segunda para gran parte del vestuario, como el propio Urri.

"Es un sueño. He hecho mucho trabajo para llegar hasta aquí y estoy centrado en demostrar que no ha sido por casualidad, que me lo merezco y que puedo jugar aquí", ha afirmado el centrocampista. EFE

asm/gmh/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

La nueva escala asigna una puntuación de 0 a 10 según las áreas cerebrales que han recuperado el riego sanguíneo

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”