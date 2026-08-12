La UD Las Palmas no ha logrado ganar en sus cinco últimos estrenos ligueros en Segunda

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 12 ago (EFE).- La UD Las Palmas comenzará el próximo domingo la temporada 2026-2027 frente al Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria, e intentará romper su mala racha de inicios ligueros en Segunda División, en los que acumula cinco partidos consecutivos sin ganar.

El último triunfo del equipo amarillo en la primera jornada de la categoría de plata del fútbol español se remonta al 19 de agosto de 2018, con un doblete de Rubén Castro frente al Reus (2-0).

PUBLICIDAD

Desde entonces, la Unión Deportiva ha tropezado con derrotas frente al Huesca (0-1, en 2019) y Leganés (1-0, en 2020); y tres empates seguidos, todos ellos en Gran Canaria, ante Valladolid (1-1, en 2021), Zaragoza (0-0, en 2022) y Andorra (1-1, en 2025).

Con anterioridad, el conjunto isleño se había impuesto al Gimnàstic de Tarragona (3-2, en 2010), Racing de Santander (0-1, en 2012) y Llagostera (2-0, en 2014).

PUBLICIDAD

En las dos últimas décadas, desde que regresó al fútbol profesional en la temporada 2006-2007, el balance de la UD Las Palmas en sus estrenos ligueros en Segunda es de cuatro victorias, cinco empates y seis derrotas, con doce goles anotados y catorce encajados. EFE

rg/mrgz/og