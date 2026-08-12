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El flanco derecho centra la lucha en el fuego de Riglos (Huesca),una "batalla de desgaste"

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Zaragoza, 12 ago (EFE).- Los trabajos en el flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 5.000 hectáreas, centran las tareas para extinguir un fuego que se han convertido en una "batalla de desgaste", según ha expresado este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que el incendio avanza "mucho más lentamente" que en el primer y el segundo día y que los trabajos se afanan en el flanco derecho.

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Allí los esfuerzos de contención buscan que el fuego no se propague por la masa forestal, para evitar que pueda avanzar hacia el núcleo de Ena.

Los buldócers, según ha precisado el dispositivo Infoar, también tratan de defender la localidad de Botaya, una de las tres en preaviso junto con Osia y Bernués, y el paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.

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Según Biendicho, ya está perimetrado un 50 % del conjunto del incendio, en el flanco izquierdo, y el fuego solo ha afectado a masa forestal, concretamente, a pinar de titularidad del Gobierno de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

"Seguimos trabajando lentamente, la metáfora es que es una batalla de desgaste, una batalla lenta que la estamos frenando", ha expresado el consejero, quien ha matizado que todavía quedan "días de trabajo".

El incendio mantiene a 440 personas desplazadas, de las que 22 están realojadas en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 2 en la residencia de Vitalia y 6 en la localidad de Ayerbe, dos de ellas en una residencia y cuatro, en pisos tutelados por el ayuntamiento.

Contra el fuego trabajan 22 medios aéreos y alrededor de 500 personas, con labores de contención desde el sur a la cabeza y con el viento, de componente sur, como elemento que más dificultades causa en un incendio que cuenta con una potencia de combustible "quizás mucho más grande que otros", ha dicho el consejero. EFE

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