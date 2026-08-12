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AMP- El primer juez del 'caso Leire Díez' entrega la investigación a la Audiencia Nacional, que asumirá la causa íntegra

17/11/2025 La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. POLITICA MATIAS CHIOFALO
17/11/2025 La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. POLITICA MATIAS CHIOFALO
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El primer juez que abrió una investigación en Madrid por el 'caso Leire Díez' ha acordado remitir la causa relacionada con presuntas maniobras de la exmilitante socialista contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que a partir de ahora asumirá íntegramente la investigación.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de instrucción Arturo Zamarriego acepta el requerimiento de inhibición que había impulsado Pedraz, entregando de esta forma sus diligencias al instructor de la Audiencia Nacional, que indaga en una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno supuestamente dirigida por el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, y coordinada por Díez.

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Pedraz había reclamado unificar la causa argumentando que los hechos investigados en el juzgado de Madrid guardan estrecha relación con la instrucción de la Audiencia Nacional.

Zamarriego, titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, llegó a imputar a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por su presunta participación en una trama "coordinada" para "recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción".

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"INFORMACIÓN COMPROMETIDA" PARA "ANULAR" INVESTIGACIONES JUDICIALES

El juez vio indicios de que Díez, Dolset y Rusiñol buscaban, a través de esa "información comprometida", la posibilidad de "anular o malbaratar" investigaciones judiciales en "casos relevantes" que podrían afectar a políticos y empresarios, tras dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información a cambio de una contraprestación económica.

La causa abierta en los Juzgados de Plaza de Castilla partió de una denuncia presentada por Hazte Oír por una reunión en la que Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.

En el auto en el que resuelve la inhibición, el juez instructor de Madrid también acuerda suspender un procedimiento de volcado de un "soporte de grabación" del fiscal Stampa, que había sido agendado para el próximo 20 de agosto, sin determinar si esta diligencia se realizará ahora en la Audiencia Nacional.

Asimismo, Zamarriego da cinco días a la Fiscalía Provincial de Madrid para que decida si anula un recurso que interpuso contra una decisión del instructor de Madrid, que había acordado esperar un informe pericial de acústica para resolver la inhibición.

En un escrito al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el Ministerio Fiscal se mostró a favor de que Zamarriego entregara la causa al señalar que los hechos investigados en la Audiencia Nacional "son más amplios", hay "más investigados" y su calificación jurídica "sería de mayor gravedad".

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EuropaPress

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