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Muere un hombre de 61 años en la explosión de un semisótano de Moratalaz (Madrid)

La explosión tuvo lugar en los cuartos trasteros del edificio, desde donde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid evacuaron a la víctima

Espacios interbloque en el distrito de Moratalaz de Madrid
Espacios interbloque en el distrito de Moratalaz de Madrid.
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Un hombre de 61 años ha muerto en la madrugada del domingo a causa de la explosión y el posterior incendio que se produjeron en el semisótano de un bloque de viviendas ubicado en la calle Hacienda de Pavones, en el distrito madrileño de Moratalaz, según informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

La explosión tuvo lugar en los cuartos trasteros del edificio, desde donde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid evacuaron a la víctima.

“Tras la evacuación, iniciamos la extinción del incendio provocado por la explosión. Después, controlamos y confinamos a las personas en las viviendas del edificio”, explicó Roberto González, oficial de los Bomberos, quien añadió que ventilaron toda la zona de trasteros y la escalera y revisaron que no hubiera más afectados.

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Para atender el siniestro, se movilizaron diez dotaciones de Bomberos, efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112), que prestaron apoyo psicológico a los familiares, y agentes de la Policía Nacional, que asumieron la investigación de lo ocurrido.

Con información de EFE

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