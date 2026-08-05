Vázquez Alvite, nuevo presidente del Comité Técnico Gallego de Árbitros

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Santiago de Compostela, 5 ago (EFE).- Roberto Vázquez Alvite es el elegido por la Federación Gallega de Fútbol para presidir el Comité Técnico Gallego de Árbitros (CTGA) en sustitución de Bernardino González Vázquez.

Vázquez Alvite, natural de A Coruña, comenzó a arbitrar en 1994. Durante seis temporadas dirigió en Tercera División, además de ser árbitro asistente en el fútbol profesional durante ocho años.

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Ya con Bernardino como presidente, se incorporó al equipo directivo del Comité, primero como vocal y después como vicepresidente, cargo que ejerció hasta ser elegido por Pablo Prieto para dirigir al colectivo arbitral gallego.

“Afrontamos una nueva etapa en el estamento arbitral gallego en la que queremos seguir avanzando en la mejora de la calidad de nuestros árbitros, como ya se venirla haciendo”, señala Prieto.

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En este sentido, el presidente de la RFGG apuntó que la idea es “dar continuidad” al trabajo que se viene haciendo en las últimas temporadas, apostando “por la promoción interna de una persona con mucha capacidad de trabajo y gestión”.

Por su parte, Vázquez Alvite no escondió su satisfacción por ser el elegido para asumir el colectivo arbitral gallego.

“Queremos volver a contar con árbitros titulares en el fútbol profesional, apostar muy fuerte por la formación y también conseguir que nuestros árbitros se sientan protegidos. Contamos con casi 500 árbitros menores de edad, casi la mitad de todo el colectivo, y tenemos que buscar soluciones de cara a la protección de todos ante actos y actitudes violentas”, manifestó. EFE

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dmg/ARH