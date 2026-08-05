Un guardia civil asesina a su expareja, también agente, y muere por disparos de compañeros

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Oviedo/Madrid, 5 ago (EFE).- Un guardia civil ha asesinado este miércoles a su expareja, otra agente del instituto armado destinada en el cuartel de Llanes (Asturias), en el que ha disparado contra la mujer antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el agresor, de 49 años y que tenía expedientes abiertos por violencia machista, ha accedido al cuartel poco antes de las 13:30 horas para disparar mortalmente contra su expareja, de 50 años.

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En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero.

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El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

También un brigada del cuartel ha intentado repeler la agresión y evitar la huida disparando contra el supuesto asesino, al que las heridas recibidas le han causado la muerte posteriormente.

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La agente asesinada, que tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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(Foto) (Vídeo)