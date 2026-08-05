Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un guardia civil asesina a su expareja, también agente, y muere por disparos de compañeros

Guardar

Oviedo/Madrid, 5 ago (EFE).- Un guardia civil ha asesinado este miércoles a su expareja, otra agente del instituto armado destinada en el cuartel de Llanes (Asturias), en el que ha disparado contra la mujer antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el agresor, de 49 años y que tenía expedientes abiertos por violencia machista, ha accedido al cuartel poco antes de las 13:30 horas para disparar mortalmente contra su expareja, de 50 años.

PUBLICIDAD

En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero.

PUBLICIDAD

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

También un brigada del cuartel ha intentado repeler la agresión y evitar la huida disparando contra el supuesto asesino, al que las heridas recibidas le han causado la muerte posteriormente.

La agente asesinada, que tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Postura de la paloma invertida: un ejercicio de yoga que destensa las piernas y relaja las caderas

Es una asana ideal para liberar tensiones

Postura de la paloma invertida: un ejercicio de yoga que destensa las piernas y relaja las caderas

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años tras encontrar a un perro muerto y otros cuatro maltratados en su finca de Ibiza

Los agentes del Seprona recibieron un aviso de un ciudadano que alertara sobre la posible situación crítica de varios podencos

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años tras encontrar a un perro muerto y otros cuatro maltratados en su finca de Ibiza

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

La medida afecta a la Hermandad de la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra, que deberá prescindir de las aves el 15 de agosto

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

La víctima se encontraba de servicio cuando el agresor accedió al cuartel, abrió fuego contra ella y fue alcanzado por los disparos de otros agentes que trataban de impedir su huida

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo, pero habrá menos sanciones

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo, pero habrá menos sanciones

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos