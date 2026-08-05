Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Última noche de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela

Guardar

Madrid, 5 ago (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge este jueves desde las 22.10 horas su decimotercera y última reunión de la temporada de verano, las populares ‘nocturnas’, que han repartido un total de 407.000 euros en premios. En este caso, como clausura, el programa contempla tan solamente tres pruebas, todas en la modalidad de hándicap, con 23.000 euros en juego.

El argentino Óscar Anaya, con doce victorias el preparador con más triunfos en esta campaña estival, estará presente en la primera carrera y con dos bazas importantes, “Mystified”, yegua que viene de ganar en los 1.700 metros (la misma distancia que afrontará mañana) y “Misstifly”, otro que está mostrando adaptación a la pista de arena.

PUBLICIDAD

Sus compatriotas Nico Valle y José Gómez serán los respectivos jockeys de los representantes de las cuadras Carbial y Sport HG.

Como rivales, “Kooza”, un 4 años del que todavía cabe esperar progreso, y “Sommersun”, situado en la escala de pesos en este hándicap (tipo de carrera donde se asigna el peso a mover por cada participante en relación directa a su valor oficial: a mayor calidad, más kilos en la montura).

PUBLICIDAD

Para la segunda prueba del hándicap dividido de 1.700 metros, con los caballos de menos nivel, destaca el momento de forma de “Judge me Not” (con la checa Denissa Sikorová) y una yegua, “Cantillana”, que viene de reaparecer de forma prometedora tras permanecer medio año fuera de competición y que será conducida por Ignacio Melgarejo.

En la de cierre, sobre los rápidos 1.200 metros y con montas de jinetes aficionados, llegará una nueva oportunidad para dos de los caballos que han reinado en estas nocturnas madrileñas, “Villaires”, al que dirigirá por vez primera Diego Sarabia, y “Summercake”, con Sara Horcajada en la silla.

Las carreras retornarán a Madrid el jueves 10 de septiembre. Mientras, la actividad deportiva se prolongará en los hipódromos de Sanlúcar de Barrameda, ya desde este fin de semana, y San Sebastián, que aborda ahora sus grandes premios. EFE

fg/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Postura de la paloma invertida: un ejercicio de yoga que destensa las piernas y relaja las caderas

Es una asana ideal para liberar tensiones

Postura de la paloma invertida: un ejercicio de yoga que destensa las piernas y relaja las caderas

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años tras encontrar a un perro muerto y otros cuatro maltratados en su finca de Ibiza

Los agentes del Seprona recibieron un aviso de un ciudadano que alertara sobre la posible situación crítica de varios podencos

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años tras encontrar a un perro muerto y otros cuatro maltratados en su finca de Ibiza

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

La medida afecta a la Hermandad de la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra, que deberá prescindir de las aves el 15 de agosto

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

La víctima se encontraba de servicio cuando el agresor accedió al cuartel, abrió fuego contra ella y fue alcanzado por los disparos de otros agentes que trataban de impedir su huida

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

¿Estará Alcaraz en el US Open? Su baja en Cincinnati complica su llegada al Grand Slam estadounidense

¿Estará Alcaraz en el US Open? Su baja en Cincinnati complica su llegada al Grand Slam estadounidense

Un exjugador del Real Madrid carga contra Infantino: “Es demasiado tarde para salvar su dignidad... debe irse ahora”

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo, pero habrá menos sanciones

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona