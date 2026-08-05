Última noche de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela

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Madrid, 5 ago (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge este jueves desde las 22.10 horas su decimotercera y última reunión de la temporada de verano, las populares ‘nocturnas’, que han repartido un total de 407.000 euros en premios. En este caso, como clausura, el programa contempla tan solamente tres pruebas, todas en la modalidad de hándicap, con 23.000 euros en juego.

El argentino Óscar Anaya, con doce victorias el preparador con más triunfos en esta campaña estival, estará presente en la primera carrera y con dos bazas importantes, “Mystified”, yegua que viene de ganar en los 1.700 metros (la misma distancia que afrontará mañana) y “Misstifly”, otro que está mostrando adaptación a la pista de arena.

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Sus compatriotas Nico Valle y José Gómez serán los respectivos jockeys de los representantes de las cuadras Carbial y Sport HG.

Como rivales, “Kooza”, un 4 años del que todavía cabe esperar progreso, y “Sommersun”, situado en la escala de pesos en este hándicap (tipo de carrera donde se asigna el peso a mover por cada participante en relación directa a su valor oficial: a mayor calidad, más kilos en la montura).

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Para la segunda prueba del hándicap dividido de 1.700 metros, con los caballos de menos nivel, destaca el momento de forma de “Judge me Not” (con la checa Denissa Sikorová) y una yegua, “Cantillana”, que viene de reaparecer de forma prometedora tras permanecer medio año fuera de competición y que será conducida por Ignacio Melgarejo.

En la de cierre, sobre los rápidos 1.200 metros y con montas de jinetes aficionados, llegará una nueva oportunidad para dos de los caballos que han reinado en estas nocturnas madrileñas, “Villaires”, al que dirigirá por vez primera Diego Sarabia, y “Summercake”, con Sara Horcajada en la silla.

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Las carreras retornarán a Madrid el jueves 10 de septiembre. Mientras, la actividad deportiva se prolongará en los hipódromos de Sanlúcar de Barrameda, ya desde este fin de semana, y San Sebastián, que aborda ahora sus grandes premios. EFE

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